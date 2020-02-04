Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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В ГД оценили слова Макрона о попытке РФ переписать Вторую мировую войну

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В Госдуме оценили слова Макрона о попытке России переписать историю войны

Lenta.ru14:32

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолец09:56

Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

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В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

РБК14:12
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Молдавия надеется на получение кредита на $200 млн от России

Молдавия надеется получить от России кредит в $200 млн на ремонт дорог, заявил президент страны Игорь Додон.
Газета.Ru 16:00
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США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами

Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 18:26
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru 11:50
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Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Невские Новости 02 февраля в 09:20
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России

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Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
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Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии

RT на русском 04:53
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
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Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит 07:21
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

РИА Новости 16:57
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru 04:19
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Общество

Первый канал отказался от трансляции «Оскара»

Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".
Российская газета 13:20
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия 17:50
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Экономика

«Триколор» не нашел новых зрителей

Абонентская база крупнейшего оператора платного ТВ в России "Триколора" перестала расти в четвертом квартале 2019 года, оставшись на уровне 12,23 млн подключений, следует из отчета агентства TelecomDaily (есть у "Ъ").
Коммерсантъ 13:21
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Hubble заснял спиралевидный объект в созвездии Рыб

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA представило изображение спиралевидной галактики, сделанное космическим телескопом Hubble.
Российская газета вчера в 12:38
Общество

Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
URA.Ru 08:08
Политика

Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»

Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
REGNUM 18:53
Общество

Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения

В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн - до 37 млн человек.
Газета.Ru 20:38
Футбол

Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
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Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Политика

Большинство россиян считают важными поправки в Конституцию

РБК опубликовал данные опроса ВЦИОМ об отношении россиян к поправкам в Конституцию.
Vologda-poisk.ru вчера в 08:02
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ 21:44
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
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Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

В пресс-службе ПЦУ отметили, что Филарет исключен за систематические "прогулы", он отсутствовал на заседании Синода уже шестой раз подряд.
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Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
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Умер легендарный хоккеист нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов

Ушел из жизни советский хоккеист, легендарный игрок нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов.
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