Политика
РИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Футбол
Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Происшествия
Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе
Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Футбол
«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции
"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Авто
Новая BMW Alpina B3 уже поступила в продажу
Известное тюнинг-ателье Alpinа предложило покупателям новую модель B3, созданную на базе BMW 3-Series, которую уже окрестили Анти-М3.
Политика
Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов
Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Гаджеты
Дисплей Motorola RAZR разорвали прямо на выставочном стенде
Дисплей смартфона Motorola RAZR 2019 года выпуска буквально разорвали, когда новинка находилась на выставочном стенде.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова показал голый торс
Наследник Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился с пользователями Сети своими провокационными снимками.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Культура
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Космос
Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла
Общество
Британия запретит бензиновые и дизельные авто с 2035
Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года, на пять лет раньше запланированного, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Политика
Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы
Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
У Дембеле диагностирован разрыв подколенного сухожилия
Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия.
Хоккей
Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке «Вашингтона»
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на утренней тренировке случайно угодил шайбой в шлем голкиперу Илье Самсонову, в результате чего тот получил повреждение.
Технологии
Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем
Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.