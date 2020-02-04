Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

RT на русском15:24

В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

РБК14:12

Макрон обвинил Россию в желании пересмотреть историю Второй мировой войны

News.ru09:56

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

РИА Новости10:41

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

REGNUM10:01

Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

Lenta.ru11:02

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолец09:56
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Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Газета.Ru 15:10
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости 15:39
Футбол

Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Нева Спорт 15:35
Происшествия

Канадский самолет вернулся в Торонто из-за шутки о коронавирусе

Самолет канадской авиакомпании WestJet, следовавший из Торонто на Ямайку, вернулся в аэропорт из-за шутки пассажира про коронавирус, сообщает телеканал CBC.
РИА Новости 12:23
Армия и оружие

Армия США формирует новые арсеналы в Европе и АТР

News.ru 14:00
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Футбол

«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции

"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 15:14
Экономика

НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз

Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
РИА Новости 02 февраля в 19:07
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Авто

Новая BMW Alpina B3 уже поступила в продажу

Известное тюнинг-ателье Alpinа предложило покупателям новую модель B3, созданную на базе BMW 3-Series, которую уже окрестили Анти-М3.
Letnews.ru 11:36
Политика

Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов

Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
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Шоу-бизнес

У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
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Дисплей Motorola RAZR разорвали прямо на выставочном стенде

Дисплей смартфона Motorola RAZR 2019 года выпуска буквально разорвали, когда новинка находилась на выставочном стенде.
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Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова показал голый торс

Наследник Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился с пользователями Сети своими провокационными снимками.
VSE42.RU 03:01
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
Космос

Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

Ин-спейс.ру вчера в 13:34
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Британия запретит бензиновые и дизельные авто с 2035

Великобритания запретит продажу новых бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года, на пять лет раньше запланированного, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Э Вести 06:23
Происшествия

Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии

Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
ТАСС 13:52
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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У Дембеле диагностирован разрыв подколенного сухожилия

Как сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба, у француза диагностирован разрыв подколенного сухожилия.
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Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Lenta.ru 10:12
Хоккей

Овечкин нанес травму Самсонову на тренировке «Вашингтона»

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин на утренней тренировке случайно угодил шайбой в шлем голкиперу Илье Самсонову, в результате чего тот получил повреждение.
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Облачный игровой сервис GeForce Now теперь доступен всем

Облачный игровой сервис GeForce Now позволяет играть в любые игры без необходимости использования для этого мощного ПК.
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:21
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