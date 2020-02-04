Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Культура Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.

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