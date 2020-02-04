Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

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