Политика
РИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Гаджеты
Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2
Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
Энергетика
«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое
В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выкупила дочь у НТВ за 100 тысяч рублей
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир на НТВ.
Политика
Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США
«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Общество
Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»
Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Политика
Голосование в Айове: демократы проиграли сами себе
Традиционно первым штатом, в котором происходит голосование за потенциальных кандидатов от двух основных партий, является Айова.
Армия и оружие
Российский патруль попытался объехать американских военных в Сирии
Патруль российской военной полиции попытался объехать американских военных вблизи города Маабада на севере Сирии.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Политика
Россияне одобрили социальные поправки в Конституцию
Самый большой положительный отклик (у 91% опрошенных) получили социальные поправки в Основной закон - те, которые касаются пособий и пенсий.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Авто
Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей
Напомним, серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в I квартале 2020 года.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Общество
Стрелков ответил на обвинения по делу MH17
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Происшествия
Самолет «Победы» со 183 пассажирами выкатился за пределы ВПП в Уфе
Воздушное судно авиакомпании "Победа" выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта во вторник.
Спорт
FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии
Недовольство Сундбю В 2016 году FIS ограничила количество лыжников от одной страны в одной гонке Кубка мира до шести человек.
Политика
Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»
Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.