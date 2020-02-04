Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать100

Подробнее о событии

Макрон заявил о «попытках» России пересмотреть историю Второй мировой

РЕН ТВ11:07

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

REGNUM10:01

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

РИА Новости10:41

Макрон увидел попытки России «интерпретировать Вторую мировую войну»

RT на русском10:19

Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

Lenta.ru11:02

Макрон обвинил Россию в желании пересмотреть историю Второй мировой войны

News.ru09:56

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолец09:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

ТАСС Спорт вчера в 05:31
Шоу-бизнес

242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море

Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Uznayvse.ru 05:47
Музыка

Стал известен список претендентов на участие в Евровидении от России

Афиша Daily 09:47
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Взгляд.ру 08:50
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Гаджеты

Xiaomi представил бюджетный смартфон Poco X2

Компания Poco, индийское подразделение китайского гиганта Xiaomi, представила новый смартфон Poco X2.
Московский Комсомолец в Марий Эл 06:46
Энергетика

«Газпром» снизил транзит газа через Украину втрое

В январе российская компания «Газпром» уменьшила транзит газа в Европу через Украину на 70%, до 2,65 млрд кубометров.
ФАН вчера в 15:58
Политика

Наступил момент истины: Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

REGNUM 05:40
Шоу-бизнес

Любовь Успенская выкупила дочь у НТВ за 100 тысяч рублей

Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир на НТВ.
StarHit.ru 08:00
Происшествия

Актера из сериала «Великолепный век» осудили за сопротивление полиции

РИА Новости 06:45
Политика

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:12
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru 06:39
Общество

Адвокат прокомментировал арест директора парка львов «Тайган»

Ситуация с арестом директора крымского парка львов "Тайган" напоминает шоу, заявил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
РИА Новости 10:40
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

RT на русском 09:22
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Политика

Голосование в Айове: демократы проиграли сами себе

Традиционно первым штатом, в котором происходит голосование за потенциальных кандидатов от двух основных партий, является Айова.
РИА Новости 10:06
Армия и оружие

Российский патруль попытался объехать американских военных в Сирии

Патруль российской военной полиции попытался объехать американских военных вблизи города Маабада на севере Сирии.
Lenta.ru 08:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Политика

Россияне одобрили социальные поправки в Конституцию

Самый большой положительный отклик (у 91% опрошенных) получили социальные поправки в Основной закон - те, которые касаются пособий и пенсий.
Город55.ру вчера в 06:57
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка

Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти их союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
StarHit.ru вчера в 20:00
Авто

Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей

Напомним, серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в I квартале 2020 года.
Волга Ньюс 05:14
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Рамблер 07:07
Происшествия

Самолет «Победы» со 183 пассажирами выкатился за пределы ВПП в Уфе

Воздушное судно авиакомпании "Победа" выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта во вторник.
Интерфакс 00:08
Спорт

FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии

Недовольство Сундбю В 2016 году FIS ограничила количество лыжников от одной страны в одной гонке Кубка мира до шести человек.
Pravda.Ru 04:42
Политика

Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

Совет директоров «Почты России» назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова.
BFM.ru 11:07
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru вчера в 04:15
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное