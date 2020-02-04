Политика
РИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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с чего всё началось
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.РИА Новости10:41
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Виом Митра знает два языка: хинди и английский, но на последнем она говорит с индийским акцентом.
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Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
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Хоккей
Умер олимпийский чемпион Александр Скворцов
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
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Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
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На Калужском заводе станут делать защищённые российские смартфоны
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Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Хоккей
Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх
Из вратарей в сборную России на Шведские хоккейные игры вызваны Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА).
Авто
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos
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Общество
Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области
Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Энергетика
«Газпром» в три раза сократил транзит газа через Украину
Транзит российского газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 млрд кубометров, что в три раза меньше по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года.
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Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела её хит «Зимний сон»
Дочери певицы Алсу исполнили свой вариант хита «Зимний сон». Видео появилось в Instagram Микеллы Абрамовой.
Политика
Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания
Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).
Авто
УАЗ выпустил новую «Буханку» за 1 млн рублей
На крышу новой «Буханки» поместили багажник, на заднюю дверь – лестницу, колеса обули в шины BFGoodrich All-Terrain.