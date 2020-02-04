Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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с чего всё началось

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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Макрон заявил о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны

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Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Умер олимпийский чемпион Александр Скворцов

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