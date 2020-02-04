Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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с чего всё началось

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости10:41

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Макрон заявил о попытках России пересмотреть историю Второй мировой войны

РБК11:48

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолец09:56

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

РИА Новости10:41

Макрон увидел попытки России «интерпретировать Вторую мировую войну»

RT на русском10:19

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

REGNUM10:01

Макрон обвинил Россию в желании пересмотреть историю Второй мировой войны

News.ru09:56

Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

Lenta.ru11:02
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Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
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Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
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Стали известны цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S20

Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S20.
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Бывший наёмник из Германии раскритиковал ВСУ

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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

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В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
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Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США

Период напряженности между Минском и Вашингтоном завершен, но большой дружбой отношения пока тоже нельзя назвать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Авто

Представлен обновленный Renault Megane

В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Авторамблер вчера в 09:05
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
РБК 11:58
Гаджеты

Новый Core i9-10900K от Intel сам сможет разгоняться выше 5 ГГц

Благодаря использованию новых технологий TVB и TBM (v. 3) новый флагман от Intel сможет при автоматическом разгоне преодолеть планку в 5,2 и даже 5,3 ГГц, правда, это негативно скажется на энергопотреблении, которое подойдет к отметке в 300 Вт.
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Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

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Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
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Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Газета.Ru 12:08
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Политика

Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко

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Политика

На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне

Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
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Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
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Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах

Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
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У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем

Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
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Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.
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