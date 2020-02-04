Политика
РИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Читать в источнике
Оценить759
с чего всё началось
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.РИА Новости10:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Футбол
Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»
Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Гаджеты
Стали известны цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S20
Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S20.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году
В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
Политика
Лукашенко объявил об окончании «периода холода» в отношениях с США
Период напряженности между Минском и Вашингтоном завершен, но большой дружбой отношения пока тоже нельзя назвать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Авто
Представлен обновленный Renault Megane
В Европе продажи обновленного Renault Megane стартуют летом 2020 года.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
Гаджеты
Новый Core i9-10900K от Intel сам сможет разгоняться выше 5 ГГц
Благодаря использованию новых технологий TVB и TBM (v. 3) новый флагман от Intel сможет при автоматическом разгоне преодолеть планку в 5,2 и даже 5,3 ГГц, правда, это негативно скажется на энергопотреблении, которое подойдет к отметке в 300 Вт.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
Общество
Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Экономика
Акции Tesla подорожали почти на 20%
Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Политика
Украина победила Россию в торговом споре
Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Футбол
На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко
Политика
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
Шоу-бизнес
Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах
Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Энергетика
Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета
«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Авто
У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем
Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Здоровье
Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки
Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.