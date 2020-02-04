Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

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В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

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Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу

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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

РИА Новости10:41

Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»

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Макрон обвинил Россию в желании пересмотреть историю Второй мировой войны

News.ru09:56

Макрон обвинил Россию в попытке переписать историю Второй мировой войны

Московский Комсомолец09:56
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Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
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В статье, которая опубликована в The Journal of Molecular Diagnostics, описан новый метод неинвазивных пренатальных тестов (НПТ), которые позволяют обнаружить генетические аномалии у плода, не нанося вреда ни беременной, ни ее будущему ребенку.
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Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
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Землю погубит ледяное облако из космоса

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Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
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Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
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В пресс-релизе говорится, что продажи модели стартуют 2 марта. минимальная стоимость Kia Seltos с 1,6-литровым мотором составляет от 1,099 млн рублей, а вот топовое исполнение с турбированным агрегатом на 1,6 литра и полным приводом обойдется россиянам уже в 2 млн рублей.
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Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа

После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава, передает ТАСС.
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Гендиректор свиноводческого предприятия в Таранае обманул свою же фирму больше чем на 8 млн рублей

Следственным Управлением регионального УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора свиноводческого комплекса в селе Таранай.
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Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
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Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии

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Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.
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Пикап Hyundai Santa Cruz вывели на тесты

Уже в скором времени модель Hyundai Santa Cruz должна быть запущена в серийное производство, а презентация состоится в конце года.
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В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

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«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
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Патриарх Кирилл считает, что в преамбуле Конституции необходимо упомянуть Бога.
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Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
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Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина

Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
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