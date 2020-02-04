Политика
РИА НовостиМакрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Читать в источнике
Оценить1070
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Наука
Новый метод тестирования позволяет определить генетические отклонения плода в утробе матери по ДНК одиночной клетки
В статье, которая опубликована в The Journal of Molecular Diagnostics, описан новый метод неинвазивных пренатальных тестов (НПТ), которые позволяют обнаружить генетические аномалии у плода, не нанося вреда ни беременной, ни ее будущему ребенку.
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Армия и оружие
Четыре турецких военных погибли в Идлибе
Хоккей
Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции
Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Космос
Землю погубит ледяное облако из космоса
Авто
«Группа ГАЗ» сертифицировала новый низкопольный автобус
Горьковское автопредприятие готовило производственные мощности для выпуска нового низкопольного автобуса «ГАЗель City» в период январского корпоративного отпуска.
Экономика
Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
Спорт
Клебо из-за травмы пропустит этап Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся главным соперником российского лыжника Александра Большунова, пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве
Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
Политика
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию страны – опрос
Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент РФ Владимир Путин.
Авто
В России объявили цены и комплектации нового Kia Seltos
В пресс-релизе говорится, что продажи модели стартуют 2 марта. минимальная стоимость Kia Seltos с 1,6-литровым мотором составляет от 1,099 млн рублей, а вот топовое исполнение с турбированным агрегатом на 1,6 литра и полным приводом обойдется россиянам уже в 2 млн рублей.
Армия и оружие
Израиль сообщил о запуске трех снарядов из сектора Газа
После срабатывания сигналов тревоги были засечены три запуска ракет с территории анклава, передает ТАСС.
Происшествия
Гендиректор свиноводческого предприятия в Таранае обманул свою же фирму больше чем на 8 млн рублей
Следственным Управлением регионального УМВД завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора свиноводческого комплекса в селе Таранай.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Армия и оружие
Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом
Комедийный фильм «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко был признан самым кассовым отечественным фильмом.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz вывели на тесты
Уже в скором времени модель Hyundai Santa Cruz должна быть запущена в серийное производство, а презентация состоится в конце года.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Политика
Патриарх Кирилл предложил отметить Бога в Конституции
Патриарх Кирилл считает, что в преамбуле Конституции необходимо упомянуть Бога.
Общество
Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение
Минтранс России предложил удалять пассажиров из пригородных поездов за пение и игру на музыкальных инструментах, а также за грязную одежду и зловонный запах.
Армия и оружие
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.