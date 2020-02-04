Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.

Авто «Группа ГАЗ» сертифицировала новый низкопольный автобус Горьковское автопредприятие готовило производственные мощности для выпуска нового низкопольного автобуса «ГАЗель City» в период январского корпоративного отпуска.

Экономика Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».

Спорт Клебо из-за травмы пропустит этап Кубка мира Норвежец Йоханнес Клебо, являющийся главным соперником российского лыжника Александра Большунова, пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца.

Авто В России объявили цены и комплектации нового Kia Seltos В пресс-релизе говорится, что продажи модели стартуют 2 марта. минимальная стоимость Kia Seltos с 1,6-литровым мотором составляет от 1,099 млн рублей, а вот топовое исполнение с турбированным агрегатом на 1,6 литра и полным приводом обойдется россиянам уже в 2 млн рублей.

Экономика Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.

Авто Пикап Hyundai Santa Cruz вывели на тесты Уже в скором времени модель Hyundai Santa Cruz должна быть запущена в серийное производство, а презентация состоится в конце года.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.