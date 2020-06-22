Политика

REGNUMREGNUMМакрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
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Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
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Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

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Китай готовится к отключению от долларовой платежной системы

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Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
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