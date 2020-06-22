Политика
REGNUMМакрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
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Турция отклонила претензии Франции о морской агрессии в Средиземном море
Московский Комсомолец Турциявчера в 02:44
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Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
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Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей
Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».
Lenta.ru 10:46
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Прилучного заподозрили в романе со звездой «Папиных дочек»
Актеры раньше играли в одном спектакле Павел Прилучный накануне был замечен в Санкт-Петербурге со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
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В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077
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RT на русском 12:08
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Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
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Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной
Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ вчера в 08:36
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Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия 08:20
Футбол
«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро
Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
ODDS.ru 11:24
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Уникальные парашюты «Штурм» получит российский спецназ
Бойцы российского спецназа получат уникальные парашюты - аналогов нет нигде в мире и в ближайшее время не предвидится.
Вечерний курьер 01:57
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
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Зависимость от систем в долларовых расчетах делает Китай уязвимым для санкций Вашингтона.
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ITZine.ru 10:19
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Apple представила операционную систему iOS 14
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Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
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РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
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В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
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RT на русском 05:37
Космос
Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер
Экзопланету HIP 67522 b на расстоянии 490 световых лет от Земли обнаружил спутник TESS, сообщает 22 июня журнал Astronomical Journal.
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