Политика
REGNUMМакрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
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Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Футбол
«Фратрия» — властям: «Остановите беззаконие и освободите всех несправедливо задержанных болельщиков»
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением о задержании фанатов красно-белых за проводы команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Sport24.ru 09:18
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Политика
Жириновский назвал варварством позицию КПРФ по поправкам к Конституции
КПРФ, отказываясь голосовать за поправки в Конституцию, демонтируют свое варварство и оппозицию всей стране, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский 23 июня перед началом заседания Госдумы.
ИА Красная Весна 08:28
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК 10:49
Здоровье
Новосибирскую область убрали из списка самых зараженных городов Сибири
Самым благополучным регионом является Кузбасс – 50 случаев на 10 тыс. населения.
Atas.info 05:01
Общество
Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля
Как стало известно 23 июня, всеобщая летняя оздоровительная кампания в Ленобласти стартует 2 июля.
Форпост Северо-Запад 09:57
Общество
Русскоязычный хакер заработал миллионы в даркнете и был рассекречен
Специалисты по кибербезопасности рассекретили личность русскоязычного хакера под ником Fxmsp, известного в даркнете как одного из самых активных продавцов доступа в корпоративные сети компаний.
Lenta.ru 10:31
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке России
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Политика
Путин: глубину кризиса в РФ еще предстоит узнать
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации поднял проблему безработицы в стране.
Мойка78 10:33
Происшествия
В Штутгарте 19 полицейских пострадали в ходе беспорядков
Пострадали 19 полицейских, сообщил в воскресенье на пресс-конференции заместитель начальника полиции города Томас Бергер.
ТАСС 21 июня в 11:02
Технологии
СМИ: PayPal с 325 млн пользователей добавит поддержку биткоина
Платежная система PayPal с клиентской базой в 325 млн пользователей планирует добавить возможность прямой покупки и продажи криптовалюты.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь
Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Армия и оружие
Индия просит скорее передать ей российские «Триумфы»
Вооруженные силы Индии просят ускорить процесс передачи зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Вести.Ru 09:36
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
Политика
Осужденный за шпионаж Пол Уилан не собирается обжаловать приговор
Общественная служба новостей 04:59