Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. Об этом сообщает британское издание The Economist.
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Музыкант оценил слова главы государства о том, что РФ не собирается угрожать другим странам Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на новое заявление президента России Владимира Путина о вооружении.
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Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
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Депутаты обсудят «четырехдневку» на встрече с Медведевым в 2020 году

Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе в начале 2020 года.
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На Украине нашли убийц Павла Шеремета

Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
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В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
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Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове

Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
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В Италии боевой вертолет разбился об эсминец

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Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом

Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.
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Авто

Представлен самый мощный Rolls-Royce: Cullinan Black Badge

Первый кроссовер марки Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок».
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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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Спорт

Сборная России проиграла Ирану на Межконтинентальном кубке

Сборная России в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае в серии пенальти уступила Ирану.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
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Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»

Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит».
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
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В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
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