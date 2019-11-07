Политика
Газета.RuМакрон объяснил «смерть мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует. Об этом сообщает британское издание The Economist.
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Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 11:35
Политика
Шнуров ответил стихами на слова Путина о вооружении
Музыкант оценил слова главы государства о том, что РФ не собирается угрожать другим странам Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на новое заявление президента России Владимира Путина о вооружении.
SM News вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
РИА Новости 11:19
Происшествия
Серийный убийца 32 женщин может скрываться в Нижегородской области
Как сообщает Lenta.ru, большинство убийств маньяк совершил в Поволжье и на Урале в 2011-2012 годах.
Открытый Нижний 06:50
Политика
Депутаты обсудят «четырехдневку» на встрече с Медведевым в 2020 году
Депутаты на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым договорились обсудить вопрос о четырехдневной рабочей неделе в начале 2020 года.
Вечерняя Москва 12:09
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Гаджеты
AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X
Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
3DNews 09:00
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Общество
Росгидромет назвал города России с самым загрязненным воздухом
Летом этого года Росгидромет уже называл населенные пункты с самыми высокими показателями загрязнения воздуха.
РБК 12:30
Авто
Представлен самый мощный Rolls-Royce: Cullinan Black Badge
Первый кроссовер марки Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок».
SpeedMe 08:29
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Спорт
Сборная России проиграла Ирану на Межконтинентальном кубке
Сборная России в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае в серии пенальти уступила Ирану.
Спорт-Экспресс 12:45
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Политика
Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
РИА Новости 10:30
Технологии
«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления виртуальной АТС
«МегаФон» разработал мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store.
TelecomDaily 03:00
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отрекся от сына Оксаны Воеводиной
7Дней.ру 05 ноября в 03:00
Футбол
Смольный может переименовать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит»
Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит».
REGNUM 04:33
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Общество
В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников
Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57