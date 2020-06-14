Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о первой победе над коронавирусом. При этом борьба с эпидемией еще не закончена, подчеркнул он.

Макрон объявил о первой победе над коронавирусом

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