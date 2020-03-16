Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМакрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

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Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
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Политика

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
РИА Новости 15:27
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Песков прокомментировал закрытие границы РФ с Белоруссией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал закрытие границы РФ с Белоруссией.
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В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Коммерсантъ 09:40
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Интерфакс 14:26
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Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
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В начале февраля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз.
Bimru.ru 12:42
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Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета 10:18
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Киев, 16 марта 2020, 22:51 — REGNUM Вечером 16 марта в Киеве официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает украинское министерство здравоохранения.
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В баскетболе, в свою очередь, практика объявления досрочного чемпиона уже была применена в Литве – победителем первенства стал «Жальгирис» из Каунаса.
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Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу

Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
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Происшествия

В Москве неизвестные отобрали у бездомного сумку с 750 тыс. рублями

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые отобрали у бездомного борсетку, в которой находилось 750 тыс. рублей.
ТАСС 13:48
Экономика

Отсрочку по налогам дадут сферам туризма и авиаперевозок в России

Компании, задействованные в сфере авиаперевозок и туризма, получат отсрочку взыскания налоговых платежей.
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Голосом Шварценеггера заговорит герой в новой видеоигре о Хищнике

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В Петербурге вдвое выросло число людей с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге резко выросло количество госпитализированных людей с подозрением на коронавирус, сообщает Peterburg2.ru.
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«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
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Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
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Минск сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией

МИД Белоруссии сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и ожидает конкретной официальной информации от российской стороны.
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Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия 09:31
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Мэр Харькова отказался останавливать метро из-за коронавируса

Метро в Харькове из-за коронавируса останавливать не будут, заявил 16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии издинию Украинская Правда.
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Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
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ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
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Хоккей

НХЛ рассчитывает возобновить сезон 15 мая

Национальная хоккейная лига надеется, что удастся возобновить сезон не позднее 15 мая, сообщает в Twitter журналист TSN Джино Реда.
Спорт-Экспресс 13:00
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 11:21
Спорт

Минспорт запретил все международные соревнования в России

С 16 марта Министерство спорта отменяет все международные спортивные мероприятия на территории России из-за коронавируса.
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Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
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Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
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Разработке ремейка Final Fantasy VII посвятили документальный фильм — он тоже поделён на эпизоды

Издательство Square Enix на своём официальном сайте объявило о выходе первого эпизода Inside Final Fantasy VII Remake — документального фильма о разработке обновлённой Final Fantasy VII.
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Французский политик
Французский государственный и политический деятель, президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 14 мая 2017 года. Министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса с 26 августа 2014 по 30 августа 2016.
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