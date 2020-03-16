Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.

Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

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