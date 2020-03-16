Коронавирус
Газета.RuМакрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
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Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Политика
Песков прокомментировал закрытие границы РФ с Белоруссией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал закрытие границы РФ с Белоруссией.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
В заключении (.pdf) говорится, что КС пришел к заключению, что порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции РФ.
Политика
Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев в страну
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко крестили вторую дочь
В начале февраля Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями во второй раз.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Общество
В Киеве подтверждены первые случаи заболевания коронавирусом
Киев, 16 марта 2020, 22:51 — REGNUM Вечером 16 марта в Киеве официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает украинское министерство здравоохранения.
Футбол
«Динамо» поддержит идею Федуна о досрочном завершении сезона
В баскетболе, в свою очередь, практика объявления досрочного чемпиона уже была применена в Литве – победителем первенства стал «Жальгирис» из Каунаса.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Происшествия
В Москве неизвестные отобрали у бездомного сумку с 750 тыс. рублями
Полицейские разыскивают злоумышленников, которые отобрали у бездомного борсетку, в которой находилось 750 тыс. рублей.
Экономика
Отсрочку по налогам дадут сферам туризма и авиаперевозок в России
Компании, задействованные в сфере авиаперевозок и туризма, получат отсрочку взыскания налоговых платежей.
Здоровье
В Петербурге вдвое выросло число людей с подозрением на коронавирус
В Санкт-Петербурге резко выросло количество госпитализированных людей с подозрением на коронавирус, сообщает Peterburg2.ru.
Общество
Нижегородские вузы переходят на дистанционное обучение
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции подписал приказ с рекомендацией организовать обучение студентов "вне места нахождения университетов" и обеспечить освоение студентами образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Общество
Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Политика
Минск сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией
МИД Белоруссии сожалеет о решении России закрыть границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса и ожидает конкретной официальной информации от российской стороны.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Политика
Мэр Харькова отказался останавливать метро из-за коронавируса
Метро в Харькове из-за коронавируса останавливать не будут, заявил 16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии издинию Украинская Правда.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
ВОЗ дала инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали инструкцию по изготовлению антисептика в домашних условиях на фоне распространения коронавируса.
Хоккей
НХЛ рассчитывает возобновить сезон 15 мая
Национальная хоккейная лига надеется, что удастся возобновить сезон не позднее 15 мая, сообщает в Twitter журналист TSN Джино Реда.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Спорт
Минспорт запретил все международные соревнования в России
С 16 марта Министерство спорта отменяет все международные спортивные мероприятия на территории России из-за коронавируса.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Игры
Разработке ремейка Final Fantasy VII посвятили документальный фильм — он тоже поделён на эпизоды
Издательство Square Enix на своём официальном сайте объявило о выходе первого эпизода Inside Final Fantasy VII Remake — документального фильма о разработке обновлённой Final Fantasy VII.