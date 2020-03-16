Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМакрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
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Границы ЕС и Шенгенской зоны будут закрыты с 17 марта

RT на русском17:23

Евросоюз закроет внешние границы с 17 марта

ТАСС15:44

Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 марта

РБК16:40

ЕС со вторника закрывает на 30 дней внешние границы союза

Интерфакс15:37

Франция ограничила поездки по стране

Lenta.ru15:31

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

РИА Новости15:27

Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 148 человек

Эхо Москвы16:03
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Футбол

«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом

Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
ИноПроСпорт 07:38
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна вчера в 05:16
Политика

Суд в США прекратил дело против «Конкорда»

Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
РИА Новости 22:26
Политика

Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины

В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
МонаВиста 13:17
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Новые автомобили 14 марта в 23:18
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Коммерсантъ 22:58
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов

Услуги сотовой связи в России могут вырасти в цене на 20%.
News.ru вчера в 23:21
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru 10:45
Футбол

Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус

Ранее сообщалось о том, что вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус.
Soccer.ru 17:33
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса

Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
RT на русском вчера в 18:18
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета 14 марта в 23:00
Происшествия

Пермячка попала в больницу с коронавирусом после поездки в Швейцарию

В Пермском крае был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом - COVID-19 выявили у женщины, которая приехала из Швейцарии, где провела три месяца.
РЕН ТВ 15:17
Экономика

ФРС снизила ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
BFM.ru вчера в 17:40
Музыка

Максим Фадеев собирается лишить Глюкозу сценического имени

iReactor 21:28
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса

Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
РИАМО 10:29
Общество

Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ

Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
РИА Новости вчера в 06:34
Общество

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек

Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Эхо Москвы 10:03
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Армия и оружие

The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

Известия 04:53
Футбол

Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ

Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
RuNews24.ru 12:03
Экономика

Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 21:10
Общество

Мишустин поручил изменить оплату больничных на карантине

На оперативном совещании в понедельник Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных для тех, кто находится на карантине.
RuNews24.ru 14:28
Общество

Сбербанк начал привлекать к работе осужденных

Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
РБК 14:45
Футбол

ФНЛ. «Ротор» снова единолично лидирует

После встреч 27-го тура волгоградский «Ротор» вернул себе единоличное первое место.
Inc-news.ru 07:13
Технологии

Microsoft создала собственный ресурс с данными о коронавирусе

В домене поисковой системы Microsoft Bing появилась еще одна интерактивная карта с данными о заболевших коронавирусом нового типа Covid-19.
Пульс Хакасии 03:55
Политика

МТК «Север-Юг» может стать альтернативой Босфору

Становится очевидно, что порт в Астрахани, обладающий важным значением в рамках МТК «Север-Юг», показывает существенные успехи.
ФАН вчера в 16:53
Как работают Яндекс.Новости?
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