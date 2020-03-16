С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Ограничение будет действовать как минимум 30 дней.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Политика Спикер иркутского заксобрания Сергей Сокол ушел в отставку Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник подал в отставку в связи с переходом в Государственную думу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.

Политика Лукашенко не хочет закрывать границы страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.

Общество Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом В Москве с 21 марта полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и «досуговые» мероприятия с число участников более 50 человек.

Наука Открыт новый путь попадания коронавируса в организм Как сообщает ToDay News Ufa, известно, что вирус SARS-COV-2 проникает в организм при помощи молекул белка ACE2, которые покрывают клетки легких.