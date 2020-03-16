Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМакрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны

С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Ограничение будет действовать как минимум 30 дней.
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«Мы в состоянии войны». Президент Франции заявил о закрытии границ Евросоюза на 30 дней

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