Коронавирус
Российская газетаМакрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны
С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Ограничение будет действовать как минимум 30 дней.
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«Мы в состоянии войны». Президент Франции заявил о закрытии границ Евросоюза на 30 дней
Фонтанка.Рувчера в 17:06
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