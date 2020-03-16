С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Ограничение будет действовать как минимум 30 дней.

Происшествия В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

Политика Лукашенко не хочет закрывать границы страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.

Экономика Индексы США закрылись рекордным обвалом По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Политика Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.

Здоровье Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж Госслужащим и работникам бюджетной сферы на Сахалине ограничивают выезд за рубеж в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает правительство региона.

Финансы Доллар вновь поднялся до отметки в 75 рублей На торгах Московской биржи сегодня в полдень курс доллара составил 75,03 рублей, а за евро давали 84,27 рубля, сообщает Российская газета.

Политика Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.

Экономика Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса Правительство планирует ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Политика Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.

Экономика ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР 16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Сбербанк начал привлекать к работе осужденных Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.

Хоккей КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".