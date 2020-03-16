Коронавирус
Российская газетаМакрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны
С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Ограничение будет действовать как минимум 30 дней.
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Гаджеты
Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865
Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
Политика
Лукашенко не хочет закрывать границы страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Кино
Российские прокатчики отменяют релизы фильмов из-за коронавируса
Крупные российские прокатчики начали отменять релизы фильмов отечественного производства, намеченные на конец марта, начало апреля 2020 года.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Экономика
Правительство подготовило план защиты экономики из-за коронавируса
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса, с которым ознакомились «Ведомости».
Кино
Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
Здоровье
Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
Госслужащим и работникам бюджетной сферы на Сахалине ограничивают выезд за рубеж в рамках мер по борьбе с коронавирусом, сообщает правительство региона.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Около берегов Индонезии в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Финансы
Доллар вновь поднялся до отметки в 75 рублей
На торгах Московской биржи сегодня в полдень курс доллара составил 75,03 рублей, а за евро давали 84,27 рубля, сообщает Российская газета.
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
Правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Правительство планирует ввести мораторий на проверки малого и среднего бизнеса и предоставить ему и другие льготы, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
Российский спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту
Технологии
У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Экономика
ANEX Tour: турагентам не надо бояться удержания ФПР
16 марта участница марафона в поддержку турбизнеса #tourbussines_no_stress Яна Муромова (ANEX Tour) объяснила, как поступают туроператоры с возвратами средств туристам за туры, которые не состоялись из-за ограничений, введенных иностранными государствами.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта из‑за коронавируса
Общеобразовательные и спортивные школы закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщается в личном блоге мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Сбербанк начал привлекать к работе осужденных
Какую работу выполняют осужденные для Сбербанка Осужденные работают в отдельном офисном помещении с компьютерами, не подключенными к интернету и внутренним информационным системам банка.
Хоккей
КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Технологии
Microsoft запустила ресурс с информацией по пандемии коронавируса
Компания Microsoft запустила — на домене поисковика Bing — собственный ресурс с информацией по пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить поездки по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство страны временно закрыт метро, а также запретить междугороднее железнодорожное, авиасообщение и автобусные перевозки из-за пандемии коронавируса COVID-19.