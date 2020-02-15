Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в субботу, 15 февраля, принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией

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