Политика
Lenta.ruМакрон описал два сценария взаимодействия с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в субботу, 15 февраля, принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Футбол
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч против «Реала»
«Сельта» опубликовала заявку на грядущий матч 24-го тура Примеры против «Реала».В нее попал форвард Федор Смолов.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Хоккей
Алексей Морозов стал президентом КХЛ
Морозов сменил в должности главы КХЛ Дмитрия Чернышенко, которого в конце января назначили на пост заместителя председателя правительства.
Космос
NASA опубликовало снимок Земли с расстояния 6 млрд километров
Сотрудники NASA отредактировали снимок Земли, сделанный зондом «Вояджер-1» ровно 30 лет назад, 14 февраля 1990 года, с рекордного расстояния – около 6 миллиардов километров.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Биатлон
Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Армия и оружие
В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72АМТ для ВСУ
По словам Синявского, при модернизации танк разбирается полностью, после чего собирается полностью из новых деталей, которые производятся исключительно на Украине.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Общество
На Украине восьмилетняя девочка умерла от старости
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала округлившийся живот
Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Кино
Фильм «Лед 2» установил рекорд по предпродажам
По информации издания iReactor со ссылкой на Kinometro, мелодрама установила рекорд по предпродажам на территории России.
Футбол
Кокорин прибыл в расположение «Сочи»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушков во время контрольного матча с «Сочи» опубликовал фотографию с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, который, как пишет пресса, перейдет в команду Владимира Федотова на правах аренды.
Культура