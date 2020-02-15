Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Соответствующее заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

Политика В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму» Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».

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Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Общество В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Шоу-бизнес Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».

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