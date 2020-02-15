Политика
Lenta.ruМакрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного. Соответствующее заявление французский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.
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Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу с населением Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с населением Донбасса, но не с лидерами этих территорий.
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Авто
В России отзывают 20-летние автомобили BMW
Политика
В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Политика
МИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»
Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Политика
Нарусову возмутило голосование по Конституции
По мнению Нарусовой, всенародное голосование по поправкам будет объективным, только если россиянам предложат голосовать «блоками»: отдельно за поправки социального характера, отдельно — за политические.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Биатлон
Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации
Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Политика
Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу
Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Польша запросила у «Газпрома» данные для проведения расследования против Nord Stream 2. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проспект к еврооблигациям «Газпрома».
Политика
Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины
Милорад Додик выразил благодарность Вучичу за «возможность присутствовать на этой важной встрече», а также поднял вопрос о выходе Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.
Кино
Бекмамбетов снимет военный фильм в вертикальном формате
Происшествия
Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу
Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Политика
Партия Владимира Зеленского объявила себя украинскими центристами
О смене либертарианства на идеологию «украинского центризма» заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в своем выступлении на внеочередном съезде организации, 15 февраля сообщает украинское издание «Левый берег».
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Биатлон
Резцова считает, что Фуркаду не стоит подавать на неё в суд
Гаджеты
Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие сбоев в работе драйверов
Новые видеокарты AMD Radeon показали наличие проблем с драйверами.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".