Политика

ТАССТАССМакрон считает Европу реальным партнером для России

Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Реальным партнером для России является Европа — Макрон

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News.ru07:25
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В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже.
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Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

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СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону

Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.
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Премьера новой Supra состоялась чуть больше года назад, однако Toyota уже подготовила серьезный пакет доработок.
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Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
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Лавров проведет на полях Мюнхенской конференции встречу с Помпео

Встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии 14–16 февраля.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
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Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных

Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
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Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
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