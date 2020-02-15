Политика
ТАССМакрон считает Европу реальным партнером для России
Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения. Об этом в субботу заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Автоспорт
Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri
Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Общество
Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков
Следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - их предустановка начнется с июля 2021 года.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Футбол
Автогол решил исход матча между «Чертаново» и «Крыльями Советов»
«Чертаново» и «Крылья Советов» провели матч в рамках Кубка Олимп ФНЛ. Самарцы одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Политика
Президент Азербайджана: Карабахский конфликт должен быть решен поэтапно
Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Экономика
В России увеличились взносы на капитальный ремонт
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Общество
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Биатлон
Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону
Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Авто
Toyota GR Supra стала мощнее и получила спецверсию
Премьера новой Supra состоялась чуть больше года назад, однако Toyota уже подготовила серьезный пакет доработок.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Гаджеты
Названы на смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
Политика
Лавров проведет на полях Мюнхенской конференции встречу с Помпео
Встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии 14–16 февраля.
Хоккей
«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком»
Здоровье
В России выздоровели все заболевшие коронавирусом
Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных
Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Общество
75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией
Политика
Макрон признал провал антироссийских санкций
Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.