с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Гаджеты В сеть попали характеристики удешевленной версии Galaxy Note 10 В сети появились все основные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10 Lite, который должен выйти в середине января 2020 года.

Происшествия В Саратове застрелен сотрудник полиции Сотрудник патрульно-постовой службы, получивший огнестрельное ранение в Саратове, скончался в больнице от потери крови.

Культура Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Шоу-бизнес Алла Пугачева снялась в новогоднем шоу Насти Ивлеевой Поклонники удивились тому, что Пугачева решила сняться в программе Ивлеевой, ведь ранее отказалась от участия в новогодних огоньках и, по слухам, даже решила не соглашаться на корпоративные мероприятия, так как хочет провести праздники с семьей.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну единогласным решением судей РИА "Новости" В первом поединке после возвращения на профессиональный ринг российский боксер Денис Лебедев единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну.

Спорт Непомнящий выиграл этап Гран-при и отобрался на турнир претендентов Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем четвертого этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме и завоевал путевку на турнир претендентов.

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.

Общество Елизавета II встретит Рождество без мужа Этот год для королевы был чрезвычайно тяжёлым. Сначала 98-летний принц Филипп попал в неприятное ДТП, в котором пострадала женщина.

Политика Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».

Политика Часть украинцев лишат соцвыплат Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).