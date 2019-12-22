Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания срока на посту главы государства. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заранее отказывается от положенной ему президентской пенсии, сообщает газета Le Parisien
 со ссылкой на одного из советников главы правительства из Елисейского дворца.
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Макрон отказался от пенсии, положенной ему после окончания президентского срока

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