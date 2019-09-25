Политика
Газета.RuМакрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Уточняется, что Макрон объявил о своем наблюдении во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. По его мнению, отношения между двумя странами улучшаются, так как глава Украины Владимир Зеленский делает первые шаги, а российский лидер Владимир Путин ему отвечает взаимностью.
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Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Политика
Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына
Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.
РИА Новости 16:47
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Армия и оружие
Бридлав: «В военном отношении Грузия готова к НАТО» (Civil, Грузия) (Civil.ge)
В интервью генерал Бридлав рассказывает причины, по которым он считает, что Грузия в военном отношении готова присоединиться к Североатлантическому альянса.
ИноСМИ 17:02
Армия и оружие
В ЛНР заявили об обстреле украинскими силовиками поселка Чернухино
Украинские силовики впервые с 2015 года обстреляли населенный пункт Чернухино, находящийся на подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республике территории.
Экономика сегодня 02:40
Политика
Зеленский выразил надежду на поддержку США в борьбе с «агрессией»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы США всегда помогали Киеву.
Известия 13:56
Гаджеты
Новая операционная система Apple для iPad вышла официально
Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 03:27
Политика
Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:23
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Кино
В перезапуске «Крутого Уокера» Чака Норриса заменит новый актер
Популярный сериал 90-х «Крутой Уокер» переснимут с новым актером.
Телепрограмма 06:47
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика
Джонсон считает «очень позитивной» свою политику в отношении России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень позитивной свою политику в отношении России.
ТАСС 17:31
Общество
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя
После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Политика
Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения
Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32