Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Уточняется, что Макрон объявил о своем наблюдении во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. По его мнению, отношения между двумя странами улучшаются, так как глава Украины Владимир Зеленский делает первые шаги, а российский лидер Владимир Путин ему отвечает взаимностью.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Макрон: в диалоге России и Украины наметился прогресс

Московский Комсомолец16:15

Макрон отметил шаги РФ и Киева в решении кризиса на востоке Украины

РЕН ТВ15:21

Макрон увидел улучшения в отношениях России и Украины

Lenta.ru15:44

Макрон с трибуны ООН отметил прогресс по ситуации на Украине

РИА Новости15:33

Эммануэль Макрон отметил прогресс в диалоге между Москвой и Киевом

Говорит Москва15:25

Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги

РБК16:03

Макрон отметил прогресс в диалоге между Киевом и Москвой

ТАСС15:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:07, Вашингтон
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия 08:09
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Политика

Макрон на Генассамблее ООН вспомнил слова Солженицына

Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал мировое сообщество к смелости в построении мира, обратившись для этого к словам русского писателя Александра Солженицына.
РИА Новости 16:47
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»

РЕН ТВ 16:19
Происшествия

Похититель картины Куинджи рассказал о хайпе в Третьяковке

BFM.ru 12:37
Армия и оружие

В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»

В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Экономика

Зерно не взошло в Азовском море

Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Армия и оружие

Бридлав: «В военном отношении Грузия готова к НАТО» (Civil, Грузия) (Civil.ge)

В интервью генерал Бридлав рассказывает причины, по которым он считает, что Грузия в военном отношении готова присоединиться к Североатлантическому альянса.
ИноСМИ 17:02
Армия и оружие

В ЛНР заявили об обстреле украинскими силовиками поселка Чернухино

Украинские силовики впервые с 2015 года обстреляли населенный пункт Чернухино, находящийся на подконтрольной самопровозглашенной Луганской народной республике территории.
Экономика сегодня 02:40
Политика

Зеленский выразил надежду на поддержку США в борьбе с «агрессией»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы США всегда помогали Киеву.
Известия 13:56
Гаджеты

Новая операционная система Apple для iPad вышла официально

Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.
Life.ru 13:43
Армия и оружие

В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 03:27
Политика

Роскомнадзор рассказал об установке оборудования для изоляции рунета

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о монтаже оборудования для «суверенного рунета» на сетях операторов связи, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 08:23
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Кино

В перезапуске «Крутого Уокера» Чака Норриса заменит новый актер

Популярный сериал 90-х «Крутой Уокер» переснимут с новым актером.
Телепрограмма 06:47
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Политика

Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Политика

Джонсон считает «очень позитивной» свою политику в отношении России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал очень позитивной свою политику в отношении России.
ТАСС 17:31
Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

РБК 13:03
Общество

В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя

После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета 16:59
Политика

Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату

В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Политика

Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения

Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Общество

Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное