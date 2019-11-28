Политика
КоммерсантъМакрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters. Однако, по словам франзуского президента, предложение Москвы «может стать основой для дальнейших дискуссий».
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Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельФАН 06:59
с чего всё началось
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах.РИА Новости06:53
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Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Венгрия отказалась от участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Экономика
В России предложили объявить кредитную амнистию
Автор инициативы считает, что ввести кредитную амнистию необходимо с 1 января 2020 года.
Космос
Ученые объяснили, почему области черных дыр ярко светятся
Политика
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5500 поступят в продажу 12 декабря
Политика
Венгрия пообещала блокировать проведение саммита Украина-НАТО
Венгрия будет и дальше блокировать саммит Украина-НАТО из-за украинского языка об образовании, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро, сообщает издание «Главком».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Здоровье
Народные средства для чистки сосудов от холестерина
Холестерин вырабатывается либо в нашем организме (70%), либо приходит с пищевыми продуктами (30%).
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Энергетика
ФАС потребовала от «Газпрома» исправить ситуацию с торгами
«Фактически продажи не очень хорошо растут и более того, даже падают, и в общем это все пока негативно сказывается на биржевой торговле», — цитирует ПРАЙМ материалы к выступлению руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева на форуме «Биржевой товарный рынок».
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела.
Здоровье
Учёные назвали безопасную для мужчин и женщин суточную дозу алкоголя
По мнению исследователей, мужчинам не принесут вреда 24 грамма чистого алкоголя в день, женщинам — ровно вдвое меньше.
Шоу-бизнес
Сергей Шойгу спасает внучку Александры Назаровой
Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Экономика
Сбербанк стал совладельцем Афипского НПЗ Михаила Гуцериева
Владельцем 8% акций Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) стало учрежденное Сбербанком ООО «Сбербанк инвестиции», следует из данных системы СПАРК.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год
Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге. Ранее документ был одобрен Конгрессом.
Политика
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.
Футбол
Тихонов оценил слова Дзюбы про войну со «Спартаком»
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов оценил слова нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который сравнил матч своей команды против красно-белых в 18 туре РПЛ с войной.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.