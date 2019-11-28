с чего всё началось

Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Reuters. Однако, по словам франзуского президента, предложение Москвы «может стать основой для дальнейших дискуссий».

Макрон не согласился вводить мораторий на размещение РСМД

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Политика Венгрия пообещала блокировать проведение саммита Украина-НАТО Венгрия будет и дальше блокировать саммит Украина-НАТО из-за украинского языка об образовании, заявил посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро, сообщает издание «Главком».

Происшествия Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Энергетика ФАС потребовала от «Газпрома» исправить ситуацию с торгами «Фактически продажи не очень хорошо растут и более того, даже падают, и в общем это все пока негативно сказывается на биржевой торговле», — цитирует ПРАЙМ материалы к выступлению руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игоря Артемьева на форуме «Биржевой товарный рынок».

Общество Кемеровский мэр объяснил покупку елки за 18 миллионов рублей Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу областного центра Илью Середюка, решение поставить новую елку было принято потому, что старая, с трехлетним гарантийным сроком, уже морально устарела.

Шоу-бизнес Сергей Шойгу спасает внучку Александры Назаровой Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог.

Общество Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.

Космос На МКС перестали работать все туалеты Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.

Политика Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.

Футбол Тихонов оценил слова Дзюбы про войну со «Спартаком» Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов оценил слова нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы, который сравнил матч своей команды против красно-белых в 18 туре РПЛ с войной.