Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон перечислил три сценария развития России

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем. Об этом он рассказал журналу The Economist. Первый и самый трудный сценарий развития может привести Россию к установлению статуса супердержавы.
Читать в источнике
Комментировать74

Подробнее о событии

Макрон назвал три сценария развития России

РБК12:56

Макрон описал сценарии развития России

Взгляд.ру13:47

Макрон рассказал о трех сценариях развития России

РИА Новости16:53

Макрон перечислил три сценария развития России

Газета.Ru15:45

Супердержава или вассал? Макрон озвучил три сценария для России

Царьград15:02

Макрон спрогнозировал будущее России

Lenta.ru16:53

Макрон спрогнозировал развитие России по трём сценариям

REGNUM16:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Общество

Британцев поразила репетиция парада на Красной площади

Газета Кемерова 02:30
Общество

Госдума увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.
REGNUM 06:15
Происшествия

Более десяти человек пострадали в ДТП под Ставрополем

Под Ставрополем произошло столкновение двух легковых автомобилей и грузовика КамАЗ, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.
REGNUM 16:47
Общество

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Общество

Вооруженные люди «в шутку» захватили студию украинского телеканала

Украинский телеканал "Прямой" решил развлечь своих зрителей, показав в прямом эфире "захват" студии вооруженными людьми.
РЕН ТВ 16:41
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

Житель Владивостока Михаил Галин стал звездой Интернета, когда в четверг вечером разместил в Facebook пост о том, как его не пустили в самолет со слишком толстым, по словам сотрудников авиакомпании, котом и на какую хитрость пошел хозяин, чтобы довезти своего питомца из Москвы в родной город.
Газета.Ru 15:09
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета 16:04
Наука

Как города меняют людей, рассказали эксперты

Goroday.ru 15:57
Происшествия

Во Львове произошла массовая драка фанатов из Франции и Украины

РИА Новости 10:01
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

Pravda.Ru вчера в 06:12
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Здоровье

Бесплатная диагностика диабета пройдет в России с 14 по 17 ноября

Россияне смогут пройти бесплатную диагностику диабета с 14 по 17 ноября в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу".
Москва 24 04:10
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Политика

Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком.
РБК 13:32
Гаджеты

Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru 04:56
Здоровье

Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 15:07
Авто

Продажи автомобилей в России продолжили падение

В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 05:50
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов пожертвовал свое имущество жене

Популярный музыкант Андрей Григорьев-Апполонов расстался со своей молодой супругой Марией, которая младше его на 15 лет.
Bimru.ru 06:43
Общество

Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Ведомости 17:00
Кино

Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»

Ореанда-Новости вчера в 07:54
Политика

Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка

"Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 16:38
Авто

Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня 06:26
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Общество

Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве

По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Известия 17:10
Гаджеты

В России можно взять iPhone в аренду

Появился сервис по прокату дорогих смартфонов от Apple.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, раньше такая же услуга по аренде дорогих смартфонов появилась в США.
Уфимские Заметки вчера в 02:20
Авто

Назвали цены на купе-кроссовер Haval F7x

Автоновости дня 13:23
Шоу-бизнес

Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети

На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
VSE42.RU 04:50
Космос

В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эммануэль Макрон
Французский политик
Французский государственный и политический деятель. Президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 14 мая 2017 года. В прошлом - инвестиционный банкир, министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное