с чего всё началось

Общество Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. 5

Кино Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль. 3,2K

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1,3K

Общество Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным» Как отмечает агентство РИА "Новости", Елена Малышева сообщила, что имела в виду то, что в настоящий момент уже накопилась большая статистика по заболеваемости коронавирусом, накопленная в процессе эпидемических вспышек в Китае, Италии и США. 4

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 67

Общество Безработным России установили максимальные выплаты Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере. 1,2K

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 170

Политика Лукашенко ответил на коронавирусную критику Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом. 633

Экономика Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.

Здоровье Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе 17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. 310

Общество Коронавирус выявлен в 26 районах Нижегородской области Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 17 апреля. 101

Происшествия Московскому бомжу выписали штраф на нарушение режима самоизоляции В Москве полицейские выписали штраф бомжу за нарушение режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Медиазона».

Экономика ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле Совет директоров ЦБ планирует на ближайшем заседании детально изучить возможные экономические сценарии и варианты смягчения денежно-кредитной политики. 218

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 600

Политика Жителей ДНР и ЛНР освободят от пошлины за получение паспорта РФ Законопроект, освобождающий от госпошлины жителей Донецкой и Луганской народных республик при получении российского паспорта в упрощенном порядке, принят депутатами Государственной Думы сразу в трех чтениях на заседании в пятницу, 17 апреля.