Политика
RT на русскомПутин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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с чего всё началось
«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.RT на русском08:08
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Общество
Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
РБК 11:54
Кино
Чулпан Хаматова получает оскорбления и проклятия за роль Зулейхи
Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
ИА InterMedia вчера в 08:37
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
Елена Малышева объяснила, почему назвала коронавирус «чудом чудесным»
Как отмечает агентство РИА "Новости", Елена Малышева сообщила, что имела в виду то, что в настоящий момент уже накопилась большая статистика по заболеваемости коронавирусом, накопленная в процессе эпидемических вспышек в Китае, Италии и США.
Новые Известия 08:25
Армия и оружие
Минобороны России создало резерв военнослужащих для борьбы с пандемией
Напомним, на территории Западного военного округа созданы специализированные соединения для борьбы с пандемией коронавируса.
Профиль 10:44
Транспорт
Глава Карелии ограничил въезд в республику
Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу, 17 апреля, ограничил въезд в республику.
Известия 09:46
Политика
Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября
Совет Федерации одобрил перенос дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, передает «РИА Новости».
РБК 10:46
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Экономика
Когда не будем платить банкам проценты за перевод «коммуналки»?
Банки наживаются на комиссиях за перевод «коммуналки».
Аргументы и Факты 09:01
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Политика
Лукашенко ответил на коронавирусную критику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил критику в свой адрес по поводу неэффективных мер по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 08:55
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Политика
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса, заявил Путин
Россия обязательно победит эпидемию коронавируса и пройдет этот сложный этап, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 10:33
Экономика
Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий
Правовая комиссия под руководством первого вице-премьера России Андрея Белоусова одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.
Известия 11:11
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
17 апреля.Interfax-Russia.ru - Житель Кузбасса с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в горбольнице Белово, сообщает в пятницу областной штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Интерфакс - Россия 00:34
Недвижимость
Названы условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Воспользоваться кредитом под 6,5% можно будет только один раз в жизни, рассказал Хуснуллин.
iReactor 11:47
Общество
Коронавирус выявлен в 26 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 районах и округах Нижегородской области по состоянию на 17 апреля.
Newsroom24 09:21
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Кино
Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина
Киноафиша России 15 апреля в 04:57
Экономика
Путин предложил выдать бизнесу деньги на зарплаты сотрудникам
Государство поможет малому и среднему бизнесу с выплатой зарплат.
Эхо Москвы в Челябинске 15 апреля в 10:42
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября
Центробанк рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 г. принудительное выселение должников из жилья, на которое наложено взыскание.
Ведомости 06:56
Происшествия
Московскому бомжу выписали штраф на нарушение режима самоизоляции
В Москве полицейские выписали штраф бомжу за нарушение режима самоизоляции. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «Медиазона».
Lenta.ru 12:19
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки в апреле
Совет директоров ЦБ планирует на ближайшем заседании детально изучить возможные экономические сценарии и варианты смягчения денежно-кредитной политики.
RuNews24.ru 05:33
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Политика
Жителей ДНР и ЛНР освободят от пошлины за получение паспорта РФ
Законопроект, освобождающий от госпошлины жителей Донецкой и Луганской народных республик при получении российского паспорта в упрощенном порядке, принят депутатами Государственной Думы сразу в трех чтениях на заседании в пятницу, 17 апреля.
Дума ТВ 05:41
Происшествия
Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин
Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01