Политика
РИА НовостиМакрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы. Макрон выступает на заседании ПАСЕ, трансляция ведется на сайте Ассамблеи.
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Культура
Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.
Авторадио 08:55
Политика
США расширили санкции против России
США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Интернет
СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Экономика
Гуриев назвал причину развала СССР
Бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в интервью журналисту Юрию Дудю ответил на вопрос о причинах развала СССР.
РБК 09:47
Происшествия
Обнаружена причина пуска тока по батареям в жилом доме в Воронеже
Специалисты управляющей компании, обслуживающей жилой дом с отопительной системой, оказавшейся внезапно под напряжением, установили причину ЧП в Воронеже.
Политическая Экспертиза вчера в 16:06
Политика
Пушков назвал слова Макрона о России ответом на украинские демарши
По словам Пушкова, заявление президента Франции стало ответом "тяжеловесов Европы" на украинские и прибалтийские демарши.
Газета.Ru 10:23
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Политика
Главы ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка
Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка.
News.ru 09:18
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Общество
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения
Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Экономика
В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда 28 сентября в 08:15
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Происшествия
На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми
По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Кино
Фильм «К звездам» возглавил российский прокат
Газета.Ru вчера в 10:37
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Музыка
Кавер на песню «На заре» выпустил ростовчанин Баста
О новом кавере рэпер рассказал на своей странице в соцсети. Песня «На заре» была впервые исполнена группой «Альянс» в 1987 году.
Privet-Rostov.ru 08:57
Происшествия
Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Футбол
Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
Спорт-Экспресс 07:10
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика
В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг
Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Политика
Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
Lenta.ru 08:36