Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что полностью поддерживает решение о сохранении членства России в Совете Европы. Макрон выступает на заседании ПАСЕ, трансляция ведется на сайте Ассамблеи.
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Макрон поддержал сохранение членства России в Совете Европы

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