Политика
Политика СегодняМакрон отметил прогресс в отношениях России и Украины
Французский лидер Эммануэль Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Макрон отметил, что в последние несколько недель замечает некое улучшение отношений между Москвой и Киевом.
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Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Футбол
УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году
УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов.
Российская газета 15:23
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Здоровье
Французскую фармакологическую компанию обвиняют в смерти людей
Сообщается, что речь идет о фармакологической компании Servier Laboratoires.
NewInform 18:22
Гаджеты
Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Футбол
Иванов назвал дебилами фанатов футбола
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказал свое мнение по поводу идеи открытия продаж пива на баскетбольных, хоккейных матчах, а также на волейболе и гандболе.
Нева Спорт вчера в 08:57
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Футбол
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022
Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Политика
Дипломаты обсудили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию
Как указано на сайте ведомства, дипломаты обсудили «комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита», в том числе график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.
Известия вчера в 08:26
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК 15:42
Политика
Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении
Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Наука
Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов
Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 вчера в 06:53
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Шоу-бизнес
Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка
Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru 02:43
Транспорт
Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России
Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41
Политика
Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН
Российская газета 20:22
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой совершенной ПВО в мире
В понедельник, 23 сентября, в китайском издании Sina появилась публикация, авторы которой заявили, что новейшие российские системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО.
Страна Советов on-line вчера в 09:05
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42