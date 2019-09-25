Политика

Политика СегодняПолитика СегодняМакрон отметил прогресс в отношениях России и Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон отметил прогресс в отношениях России и Украины. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Макрон отметил, что в последние несколько недель замечает некое улучшение отношений между Москвой и Киевом.
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Макрон: в диалоге России и Украины наметился прогресс

Московский Комсомолец16:15

Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги

РБК16:03

Эммануэль Макрон отметил прогресс в диалоге между Москвой и Киевом

Говорит Москва15:25

Макрон с трибуны ООН отметил прогресс по ситуации на Украине

РИА Новости15:33

Макрон призвал прекратить строительство неэкологичных объектов в развивающихся странах

ТАСС16:30

Макрон увидел улучшения в отношениях России и Украины

Lenta.ru15:44

Макрон отметил шаги РФ и Киева в решении кризиса на востоке Украины

РЕН ТВ15:21
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Кино

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Футбол

УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году

УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов.
Российская газета 15:23
Экономика

Богатейшие семьи спешно запасаются наличными

Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Политика

Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Здоровье

Французскую фармакологическую компанию обвиняют в смерти людей

Сообщается, что речь идет о фармакологической компании Servier Laboratoires.
NewInform 18:22
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
RT на русском 12:27
Происшествия

Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русском 19:11
Футбол

Иванов назвал дебилами фанатов футбола

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов высказал свое мнение по поводу идеи открытия продаж пива на баскетбольных, хоккейных матчах, а также на волейболе и гандболе.
Нева Спорт вчера в 08:57
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Футбол

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Политика

Дипломаты обсудили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Как указано на сайте ведомства, дипломаты обсудили «комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита», в том числе график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.
Известия вчера в 08:26
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика

Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину

Россия не планирует разрешать экспорт трубопроводного газа на Украину кому-либо, кроме «Газпрома».
РБК 15:42
Политика

Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении

Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Наука

Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов

Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 вчера в 06:53
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА поспорят с «Олимпиакосом» за Кубок Гомельского

Вести.Ru 19:30
Происшествия

В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Шоу-бизнес

Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка

Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru 02:43
Транспорт

Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России

Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 08:13
Волейбол

Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31
Политика

Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде

На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews 22 сентября в 13:41
Политика

Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН

Российская газета 20:22
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой совершенной ПВО в мире

В понедельник, 23 сентября, в китайском издании Sina появилась публикация, авторы которой заявили, что новейшие российские системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 «Прометей» превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО.
Страна Советов on-line вчера в 09:05
Политика

Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов

Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
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