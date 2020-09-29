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Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий. Об этом сообщил глава комиссии по международным делам Сената Франции Кристиан Камбон газете "Коммерсант". Журналисты поинтересовались у сенатора, прибудет ли Макрон с официальным визитом в РФ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией

Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
Подробнее о событии
ТАСС

Сенатор заявил, что Франция ждет от России умиротворяющих сигналов для снятия санкций

ТАСС20:01
Газета.Ru

Макрон посетит Россию сразу, как только позволит ситуация с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:28
Коммерсантъ

Глава комиссии Сената Франции анонсировал скорый визит Макрона в Россию

Коммерсантъвчера в 15:55
News.ru

Во Франции рассказали, при каких условиях Макрон приедет в РФ

News.ruвчера в 14:59
ТК Звезда

Макрон планирует посетить РФ сразу после улучшения ситуации с коронавирусом

ТК Звезда17:03
Национальная служба новостей

Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Национальная служба новостейвчера в 14:06
РИА Новости

Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

РИА Новостивчера в 14:03

Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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Роснефть: BP и Shell создают кризис на рынке нефти

По информации The Financial Times, приведенной телеканалом Дождь, первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро обвинил нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell в создании кризиса на рынке нефти сообщениями о переориентации на возобновляемые источники энергии.
МордовМедиа18:02

Эрдоган выступил с требованием к Армении по ситуации в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец кризису в Нагорном Карабахе, который якобы начался с «оккупации» Арменией «азербайджанских территорий», передает агентство Anadolu.
Rambler News Serviceвчера в 08:01
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План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.
Интерфаксвчера в 04:11
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В России подорожали новые квартиры

В сентябре 2020-го средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках российских городов-миллионников составила 84,7 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента относительно августа и на 13 процентов в годовом исчислении.
Lenta.ruвчера в 03:45
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Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России

Нарастание количества заболевших в России COVID-19 вероятнее всего произойдет через 2-3 недели, при наихудшем сценарии развития событий пик придется на начало ноября, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
РИА Новости20:05