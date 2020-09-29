Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий. Об этом сообщил глава комиссии по международным делам Сената Франции Кристиан Камбон газете "Коммерсант". Журналисты поинтересовались у сенатора, прибудет ли Макрон с официальным визитом в РФ.В источнике
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Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией
Глава комиссии Сената Франции по международным делам и обороне – об отравлении Алексея Навального и отношениях с Россией Как следует из последних высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона, Париж подозревает высшее российское руководство в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Коммерсантъвчера в 14:00
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