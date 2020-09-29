ФАН 8

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий. Об этом сообщил глава комиссии по международным делам Сената Франции Кристиан Камбон газете "Коммерсант". Журналисты поинтересовались у сенатора, прибудет ли Макрон с официальным визитом в РФ.