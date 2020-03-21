Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМакрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось ввести ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в королевстве из-за давления со стороны французского президента Эммануэля Макрона, сообщает газета Liberation
 со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
РИА Новости15:48

Подробнее о событии

«Заставил Джонсона зашевелиться»: После угроз Макрона в Британии ввели ограничения по COVID-19

Царьград20:08

СМИ узнали об ультиматуме Макрона британскому премьеру из-за COVID-19

Известия17:30

Общественные заведения в Британии закрылись из-за ультиматума Макрона

Красная весна13:19

СМИ: Макрон поставил Джонсону ультиматум из-за коронавируса

РИА Новости15:48

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Lenta.ru14:34

СМИ: Макрон поставил Джонсону ультиматум из-за коронавируса

RT на русском16:14

СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

РБК12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Общество

В Москве закрыли фитнес-клубы и бассейны

В Москве с 21 марта прекращается доступ посетителей в бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки.
Московский Комсомолец вчера в 11:23
Спорт

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
РБК 22:28
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
ФАН вчера в 02:51
Экономика

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомости вчера в 03:38
Технологии

Microsoft показала обновлённый Windows 10

Не исключено, что уже на ближайшем онлайн-мероприятии, мы увидим то, о чем говорят уже долгое время – Windows 10X.
The GEEK 20 марта в 12:08
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Здоровье

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск 20 марта в 23:19
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 19:23
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Происшествия

В Магадане осудили водителя, который протащил полицейского по дороге

Мужчина обвинялся в том, что в сентябре 2019 года, будучи за рулём автомобиля своего отца, отказался предъявить документы сотруднику ГИБДД и, зажав стеклоподъёмником двери руки полицейского, протащил его по проезжей части.
REGNUM 21:55
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
RT на русском 21:30
Спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам переходит в биатлон

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон заявила о том, что переходит в биатлон, передает Expressen.
Газета.Ru 14:20
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Общество

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
Lenta.ru 21:13
Экономика

России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ 20:03
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:13
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News 02:57
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК 21:22
Культура

В Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов

Известия 10:39
Экономика

Аваков предупредил, что у украинцев могут закончиться деньги на еду

Власти Украины в период карантина из-за коронавируса должны ввести выплаты из госбюджета для оставшихся без средств к существованию, предусмотреть льготы на ЖКХ до 75% и запретить увольнение сотрудников, считает глава МВД Арсен Аваков.
РИА Новости 20:32
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы заболевания

Evo-rus.com 07:04
Происшествия

Под наркотиками, но в ДТП невиновен: разбираем странную аварию на перекрёстке

Жительница Екатеринбурга Марина прислала нам видеозапись этой аварии: на своём Chevrolet Lanos женщина поворачивала налево на перекрёстке, подставившись под едущий прямо ВАЗ-2110.
НГС55 22:00
Космос

Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
Красная весна вчера в 12:41
Единоборства

UFC отказался переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона

Как сообщается на сайте «Газета.ru», UFC не переносит бой Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.
Лезги газет 13:40
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru 18:31
Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
РИА Новости 14:24
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Известия 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное