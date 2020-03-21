Коронавирус
Lenta.ruМакрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.
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Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось ввести ограничения на работу ресторанов, пабов и клубов в королевстве из-за давления со стороны французского президента Эммануэля Макрона, сообщает газета Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.РИА Новости15:48
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