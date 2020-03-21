с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.

Спорт Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.

Энергетика В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.

Технологии Microsoft показала обновлённый Windows 10 Не исключено, что уже на ближайшем онлайн-мероприятии, мы увидим то, о чем говорят уже долгое время – Windows 10X.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Политика Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Происшествия Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.

Происшествия В Магадане осудили водителя, который протащил полицейского по дороге Мужчина обвинялся в том, что в сентябре 2019 года, будучи за рулём автомобиля своего отца, отказался предъявить документы сотруднику ГИБДД и, зажав стеклоподъёмником двери руки полицейского, протащил его по проезжей части.

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Экономика России прописали низкоуглеродное будущее Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Аваков предупредил, что у украинцев могут закончиться деньги на еду Власти Украины в период карантина из-за коронавируса должны ввести выплаты из госбюджета для оставшихся без средств к существованию, предусмотреть льготы на ЖКХ до 75% и запретить увольнение сотрудников, считает глава МВД Арсен Аваков.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.

Политика Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.