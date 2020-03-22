Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМакрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.
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СМИ узнали об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

РБК12:08

Общественные заведения в Британии закрылись из-за ультиматума Макрона

Красная весна13:19

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Lenta.ru14:34

СМИ рассказали об угрозах Макрона Джонсону из-за коронавируса

Профиль14:33

Макрон спасает соседей с помощью ультиматума

Независимая газета12:38

СМИ: Макрон объявил Джонсону ультиматум из-за коронавируса

Радио Sputnik12:49

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Вестник Кавказа12:43
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила карантина

Карантин можно провести вместе с друзьями или родственниками в одной квартире, но лучше в разных комнатах и в масках, сообщили в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 19 марта в 02:52
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Авто

Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили

Из-за экономического кризиса россияне пересядут на более дешевые машины.
32CARS.ru 05:48
Происшествия

Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России

Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Российская газета 10:25
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Семья главного вора в законе России Шакро Молодого (Захария Калашова) заразилась коронавирусом.
Lenta.ru 09:31
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Футбол

Брат Игуаина: «Гонсало не сбежал в Аргентину, наша мама болеет раком»

Никола Игуаин, брат форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, ответил на критику болельщиков, раздраженных вылетом нападающего в Аргентину во время карантина из-за коронавируса.
Soccer.ru 14:41
Интернет

МТС призвала абонентов не выходить из дома

Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Ведомости 15:01
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 19 марта в 04:20
Футбол

У Криштиану Роналду не выявили коронавирус

Новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, сообщает A Bola.
Российская газета 11:55
Общество

У 412 человек в Ростове подозревают коронавирус

У 412 человек в Ростове-на-Дону подозревают коронавирус. Об этом сообщает интернет-издание privet-rostov.ru.
Evo-rus.com 07:30
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Футбол

Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
РБК 15:16
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Общество

СМИ прогнозируют коллапс экономики в США из-за мер против коронавируса

В WSJ подчёркивают, что эффект от остановки экономики будет подобен цунами, которое «сметёт» десятки миллионов человек со своих рабочих мест.
News.ru 14:31
Армия и оружие

Аvia.pro сообщил о разрушениях на ВВП российской базы Хмеймим в Сирии

Недвижимость.RU 13:20
Армия и оружие

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Вести.Ru 12:32
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Политика

Белорусы из-за пандемии коронавируса меняют привычный образ жизни

COVID-19 меняет привычный образ жизни и белорусов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
МИР 24 вчера в 12:23
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru 20 марта в 04:59
Политика

В какие иностранные города пока разрешено летать. Но только из Москвы

Росавиация с 23 марта временно приостановит авиасообщение со многими странами, за исключением рейсов из Москвы в столицы или крупные города, а также чартеров для вывоза россиян домой.
ТАСС 11:20
Авто

Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
За рулем Кубань 20 марта в 08:01
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Французский политик
Французский государственный и политический деятель, президент Франции и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции с 14 мая 2017 года. Министр экономики, промышленности и цифровых дел во втором правительстве Вальса с 26 августа 2014 по 30 августа 2016.
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