с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет французская газета Liberation со ссылкой на источники в офисе президента.

Политика Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.

Спорт Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020 Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Башкирии В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Экономика Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Общество Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Общество Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

Политика Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение объема поддержки Украины из-за коронавируса Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора обсудили возможность увеличения объема поддержки Украины на фоне распространения нового коронавируса.

Общество Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.