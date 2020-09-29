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Ведомости
Ведомости

Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального

Президент Франции отметил, что страны должны потребовать у России объяснений по делу Навального.В источнике
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Эхо Москвы

Президент Франции Эмманюэль Макрон не сомневается, что против Алексея Навального было применено химическое оружие

Эхо Москвы20:04
РБК

Макрон потребовал у России объяснений из-за отравления Навального

РБКвчера в 16:57
Интерфакс

Макрон назвал несомненным факт применения химоружия против Навального

Интерфаксвчера в 16:00
Коммерсантъ

Макрон призывает Россию дать разъяснения по ситуации с Навальным

Коммерсантъвчера в 16:04
Lenta.ru

Макрон призвал Россию объяснить ситуацию с Навальным

Lenta.ruвчера в 15:57
РИА Новости

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

РИА Новостивчера в 15:39
ТАСС

Макрон: Париж предлагает сделать выводы по делу Навального в зависимости от объяснений РФ

ТАССвчера в 14:08

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на деструктивную позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Взгляд.ру17:51
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