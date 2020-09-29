Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального
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Президент Франции отметил, что страны должны потребовать у России объяснений по делу Навального.В источнике
Россия должна предоставить объяснения. Сегодня международное сообщество в рамках ОЗХО, Европа должны потребовать этих объяснений от России. И мы должны сделать выводы из информации, которую предоставит Россия, или из ее отказа предоставить объяснения.
С чего всё началось
«Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле, в отношении лидера российской оппозиции с применением химического агента, который используют в России», — приводит
Reuters слова французского президента.
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