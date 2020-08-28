Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
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Макрон поделился деталями и сообщил, что встреча состоялась из-за возможного развития событий в Республике Белорусь. Источником информации стал новостной портал Reuters. По словам президента Франции, вторжение силовиков в Белоруссию нежелательно.В источнике
Подробнее о событии
Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Белоруссии
Газета.Ruвчера в 13:57
Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии
Говорит Москвавчера в 13:47