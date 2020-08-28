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CT news
CT news

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

Макрон поделился деталями и сообщил, что встреча состоялась из-за возможного развития событий в Республике Белорусь. Источником информации стал новостной портал Reuters. По словам президента Франции, вторжение силовиков в Белоруссию нежелательно.В источнике
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Коммерсантъ

Макрон предостерег Россию от повторения украинского сценария в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:30
Фонтанка.Ру

Макрон заявил Путину, что «силовое вмешательство в Белоруссии было бы нежелательно». Он ждет «транспарентного расследования» происшествия с Навальным

Фонтанка.Рувчера в 14:25
Газета.Ru

Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:57
РБК

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

РБКвчера в 14:03
Говорит Москва

Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 13:47
Lenta.ru

Франция предрекла Белоруссии Майдан из-за России

Lenta.ruвчера в 13:31
RT на русском

Макрон предостерёг от вмешательства в ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:09

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
70

Мясников назвал угрозы для Навального в коме

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», назвал угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме.
Lenta.ruвчера в 13:49
29

Компания Sony по спецприглашениям начала принимать предзаказы на PS5

Sony объявила о последнем шаге в своем затянувшемся анонсе PlayStation 5: компания открыла онлайн-регистрацию, чтобы получить приглашение одним из первых сделать предварительный заказ консоли прямо с сайта PlayStation.
Astera27 августа в 02:38
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
2,8K

Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2427 августа в 05:50
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17