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CT news
CT news

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

Макрон поделился деталями и сообщил, что встреча состоялась из-за возможного развития событий в Республике Белорусь. Источником информации стал новостной портал Reuters. По словам президента Франции, вторжение силовиков в Белоруссию нежелательно.В источнике
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Коммерсантъ

Макрон предостерег Россию от повторения украинского сценария в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:30
Фонтанка.Ру

Макрон заявил Путину, что «силовое вмешательство в Белоруссии было бы нежелательно». Он ждет «транспарентного расследования» происшествия с Навальным

Фонтанка.Рувчера в 14:25
РБК

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

РБКвчера в 14:03
RT на русском

Макрон предостерёг от вмешательства в ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:09
Говорит Москва

Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 13:47
Lenta.ru

Франция предрекла Белоруссии Майдан из-за России

Lenta.ruвчера в 13:31
Газета.Ru

Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:57

Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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WP: в Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа

Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт.
ТАСС00:11

Надеюсь, Гэтжи уберет Хабиба, — Эдди Альварес объяснил, почему болеет за Джастина в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Эдди Альварес болеет за временного чемпиона Джастина Гэтжи в поединке с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Allboxing.ru21:07