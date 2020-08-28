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РБК
РБК

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Белоруссии, сообщает Reuters. По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Белоруссию было бы нежелательным.В источнике
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Коммерсантъ

Макрон предостерег Россию от повторения украинского сценария в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 15:30
Газета.Ru

Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:57
RT на русском

Макрон предостерёг от вмешательства в ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:09
РБК

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

РБКвчера в 14:03
Говорит Москва

Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Говорит Москвавчера в 13:47
Lenta.ru

Франция предрекла Белоруссии Майдан из-за России

Lenta.ruвчера в 13:31
Фонтанка.Ру

Макрон заявил Путину, что «силовое вмешательство в Белоруссии было бы нежелательно». Он ждет «транспарентного расследования» происшествия с Навальным

Фонтанка.Рувчера в 14:25

НХЛ попросили выделить $100 млн на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия (HDA), организация по борьбе с расизмом в хоккее, попросил НХЛ выделить $100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет, временно изменить цвет синей линии на площадках на черный в качестве символического жеста поддержки, а также обеспечить более прозрачные условия при найме сотрудников из числа расовых меньшинств.
Газета.Ruвчера в 16:24

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии США.
Газета.Ruвчера в 16:33
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