Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
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Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Белоруссии, сообщает Reuters. По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Белоруссию было бы нежелательным.В источнике
Подробнее о событии
Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Белоруссии
Газета.Ruвчера в 13:57
Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии
Говорит Москвавчера в 13:47