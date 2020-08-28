Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии
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Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Белоруссии, сообщает Reuters. По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Белоруссию было бы нежелательным.В источнике
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