Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Белоруссии, сообщает Reuters. По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Белоруссию было бы нежелательным.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Макрон заявил Путину, что «силовое вмешательство в Белоруссии было бы нежелательно». Он ждет «транспарентного расследования» происшествия с Навальным

Фонтанка.Ру14:25
RT на русском

Макрон предостерёг от вмешательства в ситуацию в Белоруссии

RT на русском14:09
Lenta.ru

Франция предрекла Белоруссии Майдан из-за России

Lenta.ru13:31
РБК

Макрон предостерег Путина от силового вмешательства в Белоруссии

РБК14:03
Говорит Москва

Макрон предостерёг от любого внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Говорит Москва13:47
Вести.Ru

Макрон и Боррель высказались насчет военного вмешательства в Белоруссию

Вести.Ru14:07
Газета.Ru

Макрон обсудил с Путиным нежелательность военного вмешательства в дела Белоруссии

Газета.Ru13:57

Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына
МР7.ру12:49
251

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
188

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Диетологи назвали продукты, которые нужно есть на ночь для похудения

Специалисты из Соединенных Штатов Америки недавно перечислили особые продукты, которые при употреблении их в пищу на ночь способны значительно ускорить процесс снижения веса, а также улучшить все метаболические процессы в организме.
ToDay News Ufa10:41
13

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.
RT на русском15:04
106

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
138