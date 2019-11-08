Политика
ИзвестияМакрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России. Об этом он рассказал в интервью британскому журналу The Economist. Первым вариантом Макрон назвал возможность восстановить статус супердержавы, используя собственные силы.
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Политика
МИД РФ заявил о важности концентрации на продлении Договора о СНВ
Российская сторона считает важным на текущем этапе сосредоточиться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
ФАН 05 ноября в 07:35
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга
Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.
РБК 00:48
Общество
Москвичам предсказали «вишневую зиму»
Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы вишневыми.
Lenta.ru 02:30
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Костенко оправдала Тарасова за высказывание про леща
7Дней.ру вчера в 19:00
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Общество
Друга Кокорина и Мамаева освободили
Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.
Lenta.ru 02:24
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 06 ноября в 04:44
Армия и оружие
Россия и Турция начали третье патрулирование в Сирии
«С 10.00 8 ноября 2019 года третий совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-востоку от населённого пункта Эль-Камышлы», — заявили в Минобороны.
RT на русском 02:32
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Армия и оружие
БПК «Маршал Шапошников» и АПЛ «Иркутск» оснастят ракетами «Циркон»
Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная субмарина «Иркутск», в перспективе оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Силовой блок 02:28
Общество
Росгвардия разработала новые эмблемы
Росгвардия придумала для своих бойцов новые петличные эмблемы для спецодежды и для съемных погонов, описания и рисунки которых опубликованы в четверг в приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС вчера в 12:28
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело вчера в 10:45
Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Известия вчера в 15:58
Общество
Новую партию белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в Приморье
В бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье была выпущена партия из 19 белух, которые содержались в «китовой тюрьме», сообщил пресс-секретарь Всероссийского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
Взгляд.ру 02:35
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Происшествия
Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
РБК 02:35
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
ТАСС вчера в 10:44
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова опровергла слухи об ЭКО
В сети начали, как грибы после дождя, появились слухи о том, что семья пошла на ЭКО, чтобы на свет появился именно мальчик, о котором так мечтают звездные родители.
Вечерний курьер вчера в 14:16
Авто
Первый кроссовер Rolls-Royce стал мощнее и получил «звездный потолок»
Компания Rolls-Royce расширила «бунтарскую» линейку Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.
Motor вчера в 08:07
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Доктор Питер вчера в 08:30
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53