Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон перечислил три сценария развития России

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем. Об этом он рассказал журналу The Economist. Первый и самый трудный сценарий развития может привести Россию к установлению статуса супердержавы.
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Макрон назвал сценарии развития России

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РИА Новостивчера в 16:53

Макрон назвал три сценария развития России

РБКвчера в 12:56
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Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
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Певица Ольга Бузова трижды обращалась в полицию.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть мужчину, находящегося в нетрезвом состоянии и очень похожего на российского бойца Александра Емельяненко.
Discover24 01:29
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Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold распродан в Китае за 5 минут

3DNews 06:11
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия 06 ноября в 13:56
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
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Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
РБК 06:50
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Политика

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 05:44
Политика

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия

Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
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Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

В составе сборной Советского Союза Крутиков стал победителем первого чемпионата Европы (1960).
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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
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В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

REGNUM 06:29
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Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
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Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
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ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
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Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Политика

Зеленский назвал Украину интересным стартапом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину интересным стартапом. Об этом пишет "Украинская правда".
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Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru 06 ноября в 16:06
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