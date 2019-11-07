Политика
ИзвестияМакрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России. Об этом он рассказал в интервью британскому журналу The Economist. Первым вариантом Макрон назвал возможность восстановить статус супердержавы, используя собственные силы.
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Армия и оружие
Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Дональда Трампа в Москву.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Происшествия
Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае
Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Общество
«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Наука
В Германии обнаружили новый вид человекообразных обезьян
Палеонтологи считают, что это небольшой прайд. Останки неизвестного ранее вида вымерших человекообразных обезьян нашли недавно в Баварии.
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Политика
NYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин
В конце октября в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявили, что Китай и США близки к завершению первого этапа торговой сделки.
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Хоккей
Гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от поражения «Калгари»
Стоит отметить, что для "Нью-Джерси" это поражение стало четверым в последних шести играх.
Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Футбол
Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет.