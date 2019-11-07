Политика

ИзвестияИзвестияМакрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России. Об этом он рассказал в интервью британскому журналу The Economist. Первым вариантом Макрон назвал возможность восстановить статус супердержавы, используя собственные силы.
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Макрон назвал три сценария развития России

Известиявчера в 22:42

Перезагрузка отношений: Макрон оценил будущее России и Европы

РЕН ТВвчера в 21:28

Макрон описал сценарии развития России

Взгляд.рувчера в 13:47

Макрон перечислил три сценария развития России

Газета.Ruвчера в 15:45

Супердержава или вассал? Макрон озвучил три сценария для России

Царьградвчера в 15:02

Макрон назвал три сценария развития России

РИА Новостивчера в 16:53

Макрон назвал три сценария развития России

РБКвчера в 12:56
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Армия и оружие

Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Известия вчера в 15:58
Футбол

Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 18:37
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Дональда Трампа в Москву.
Piter.tv вчера в 02:43
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз

Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
7Дней.ру вчера в 03:00
Здоровье

Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году

Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM вчера в 19:09
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
Гаджеты

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Общество

«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора.
BFM.ru вчера в 20:20
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости вчера в 10:13
Наука

В Германии обнаружили новый вид человекообразных обезьян

Палеонтологи считают, что это небольшой прайд. Останки неизвестного ранее вида вымерших человекообразных обезьян нашли недавно в Баварии.
Невские Новости вчера в 13:18
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на PC

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла на PC — через год после дебюта на игровых приставках Playstation 4 и Xbox One, пишет «Игромания».
Rambler News Service 05 ноября в 13:00
Политика

NYT сообщила о готовности США и Китая отменить ряд пошлин

В конце октября в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявили, что Китай и США близки к завершению первого этапа торговой сделки.
РБК вчера в 14:20
Хоккей

Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Общество

Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 вчера в 09:30
Хоккей

Гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от поражения «Калгари»

Стоит отметить, что для "Нью-Джерси" это поражение стало четверым в последних шести играх.
Газета.Ru 00:12
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Футбол

Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Sport24.ru вчера в 16:41
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет.
RT на русском вчера в 19:52
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