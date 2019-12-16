Политика

РЕН ТВРЕН ТВМакрон приедет на празднование Дня Победы в Москву

"Президент сказал, что будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она. На вопрос, решено ли это, Берманн ответила, что Макрон дал положительный ответ.
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Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву – посол Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.
Эхо Москвы04:24

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Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

РИА Новости10:25

Посол Франции подтвердила визит Макрона в Москву на 9 Мая

РБК10:13

Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы

Известия09:15

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет на празднование Дня победы в Москву в следующем году

Эхо Москвы11:32

Подтверждено прибытие Макрона на День Победы в Москву

Lenta.ru08:33

Макрон планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы

Коммерсантъ08:32

Эммануэль Макрон прибудет в Москву на 75-летие Победы

REGNUM09:06
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
Экономика

Росстат зафиксировал замедление промпроизводства в ноябре

Рост промышленного производства в России в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Коммерсантъ 13:17
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Общество

Генконсул Италии рассказал о пятилетней шенгенской визе для россиян

В 2020 году россияне, которые часто путешествуют в страны Евросоюза, смогут получить пятилетнюю шенгенскую визу согласно новым правилам.
Известия 12:29
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ 17:43
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Политика

Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России

Lenta.ru 14:24
Армия и оружие

Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском 17:11
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.
Российская газета 14:41
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Авто

Стала известна дата мировой премьеры нового Cadillac Escalade

Компания Cadillac представит следующее поколение вседорожника Escalade 4 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
REGNUM 05:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Экономика

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 14 декабря в 05:45
Шоу-бизнес

Любовь Успенская приняла ванну прямо во время шоу Малахова

Женщины смотрели на Успенскую в ванне большими глазами, а мужчинам явно нравилось – они постоянно улыбались.
Kleo.ru вчера в 07:19
Происшествия

Неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине

Могила нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине оказалась вскрыта, передают 16 декабря BBC News. При этом останки Гейдриха не тронули.
REGNUM 14:52
Космос

«Вояджер» снова не покинул Солнечную систему — и СМИ снова об этом не узнали

К новости прилагаются данные об открытиях, сделанных аппаратами, но главное внимание публики приковали именно эти слова: «покинули границы Солнечной системы».
Naked Science 10 декабря в 19:02
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Ferra 08:02
Наука

Замороженная кровь помогает при переливании не хуже свежей

Ученые выяснили, что разницы между свежей и замороженной кровью для пациенты практически нет. Они обе спасают жизнь пациента.
ToDay News Ufa 13:21
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Интернет

Названы самые плохие пароли в мире для защиты аккаунтов

В целом в списке есть сочетания из букв, цифр, популярных женских имен и самым классическим является пароль «password».
Astera вчера в 13:07
Общество

РЖД представят обновленный интерьер «Сапсана»

Перевозки растут Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД, за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" пассажиропоток на участке Москва - Санкт-Петербург вырос в 3,5 раза - с 1,62 млн до 5,5 млн человек.
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Хоккей

«Нью-Джерси» обменял Тейлора Холла в «Аризону»

Холл выступал за «Нью-Джерси» уже четвёртый сезон, ранее он шесть лет защищал цвета канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз», которым был задрафтован.
Чемпионат 17:35
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета 13:02
Космос

Китай с 2030 года может начать поиск пригодных для жизни планет

В проекте предусмотрено изучение космического пространства с целью выявления планет за пределами Солнечной системы, которые могут оказаться пригодны для жизни землян.
Газета DAILY вчера в 15:03
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru 06:31
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
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Политика

На Украине суд признал незаконным расширение полномочий Зеленского

Как сообщает украинское издание "Страна", Конституционный суд Украины принял решение, согласно которому законопроект, расширяющий полномочия президента Владимира Зеленского в части назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, признан незаконным.
Московский Комсомолец 16:50
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