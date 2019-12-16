Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.

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"Президент сказал, что будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она. На вопрос, решено ли это, Берманн ответила, что Макрон дал положительный ответ.

Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву

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