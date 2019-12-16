Политика

РЕН ТВРЕН ТВМакрон приедет на празднование Дня Победы в Москву

"Президент сказал, что будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она. На вопрос, решено ли это, Берманн ответила, что Макрон дал положительный ответ.
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Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву – посол Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет на празднование Дня победы в Москву в следующем году

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Посол Франции подтвердила визит Макрона в Москву на 9 Мая

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
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