Политика
РЕН ТВМакрон приедет на празднование Дня Победы в Москву
"Президент сказал, что будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она. На вопрос, решено ли это, Берманн ответила, что Макрон дал положительный ответ.
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с чего всё началось
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.Эхо Москвы04:24
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