Политика

Life.ruLife.ruМакрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн.
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Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву – посол Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.
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