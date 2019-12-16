Политика
РИА НовостиМакрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщила в интервью "Эху Москвы" посол Парижа в России Сильви Берманн. Дипломат отметила, что глава государства уже дал положительный ответ на приглашение.
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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.Эхо Москвы04:24
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