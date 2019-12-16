Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.

с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Фигурное катание Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.

Политика Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Экономика Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Футбол ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала в швейцарские суды иски против бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщается на сайте ФИФА.

Политика Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.

Авто Nissan полностью обновит линейку кроссоверов Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.

Общество На Колыме в январе ждут сильные морозы В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.

Политика Меркель предупредила о самой большой угрозе для немецкого бизнеса Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что критическая нехватка квалифицированной рабочей силы угрожает немецким компаниям и будущему страны как места для бизнеса.

Общество В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады «С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.

Политика Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Китая выразили протест и сделали соответствующее представление США после выдворения китайских дипломатов.

Политика Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.

Общество Соведущего Малышевой не пустили в Россию На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.

Здоровье В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число в 70 млн граждан РФ, привитых от гриппа в этом году (46,6% россиян), является рекордным.

Авто Lada 4x4 получила новый интерьер Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.