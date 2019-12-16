Политика

Газета.RuГазета.RuМакрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.
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Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву – посол Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.
Эхо Москвы04:24

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Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет на празднование Дня победы в Москву в следующем году

Эхо Москвы11:32

Макрон планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы

Коммерсантъ08:32

Посол Франции подтвердила визит Макрона в Москву на 9 Мая

РБК10:13

Макрон приедет в Россию на празднование Дня Победы

Известия09:15

Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

РИА Новости10:25

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Life.ru08:08

Эммануэль Макрон прибудет в Москву на 75-летие Победы

REGNUM09:06
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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости 02:27
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Армия и оружие

Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» заявил, что к 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до 100%.
РБК вчера в 21:05
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
Футбол

ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала в швейцарские суды иски против бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщается на сайте ФИФА.
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Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Из дома дочери экс-главы «Формулы-1» похитили украшения на $67 млн

Трое грабителей ворвались в особняк дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна, откуда похитили драгоценности общей стоимостью 67 миллионов долларов США.
RuNews24.ru 05:31
Политика

Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес

Жигунов откровенно ответил на обвинения в избиении Заворотнюк

Российский Диалог 08:48
Авто

Nissan полностью обновит линейку кроссоверов

Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
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Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Автоновости дня вчера в 06:48
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Политика

Меркель предупредила о самой большой угрозе для немецкого бизнеса

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что критическая нехватка квалифицированной рабочей силы угрожает немецким компаниям и будущему страны как места для бизнеса.
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Кино

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Donday.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
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Политика

Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Китая выразили протест и сделали соответствующее представление США после выдворения китайских дипломатов.
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Авто

АвтоВАЗ вновь начнет выпускать Chevrolet Niva

В результате Chevrolet Niva вновь станет российской моделью автомобилей.
Народные новости вчера в 05:26
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:06
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Рамблер 06:11
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru вчера в 11:44
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число в 70 млн граждан РФ, привитых от гриппа в этом году (46,6% россиян), является рекордным.
Интерфакс 07:55
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Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Коммерсантъ 05:27
Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах

В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
Москва 24 08:12
Экономика

Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).
Lenta.ru 13 декабря в 22:53
Происшествия

Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка

REGNUM 03:42
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