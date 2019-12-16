Политика
Газета.RuМакрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщила посол Франции в России Сильви Берманн.
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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщила в интервью радиостанции "Эхо Москвы" посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн. "Президент сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - отметила она.Эхо Москвы04:24
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На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
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Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
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ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини
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В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
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Из дома дочери экс-главы «Формулы-1» похитили украшения на $67 млн
Трое грабителей ворвались в особняк дочери бывшего владельца и генерального директора «Формулы-1» Берни Экклстоуна, откуда похитили драгоценности общей стоимостью 67 миллионов долларов США.
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Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Шоу-бизнес
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Nissan полностью обновит линейку кроссоверов
Компания Nissan в течение 18 месяцев полностью обновит европейскую линейку кроссоверов.
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Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7
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На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
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Меркель предупредила о самой большой угрозе для немецкого бизнеса
Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что критическая нехватка квалифицированной рабочей силы угрожает немецким компаниям и будущему страны как места для бизнеса.
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Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
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В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Политика
Китай назвал ошибкой выдворение своих дипломатов из США
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Китая выразили протест и сделали соответствующее представление США после выдворения китайских дипломатов.
Авто
АвтоВАЗ вновь начнет выпускать Chevrolet Niva
В результате Chevrolet Niva вновь станет российской моделью автомобилей.
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Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
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На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
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В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа
Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число в 70 млн граждан РФ, привитых от гриппа в этом году (46,6% россиян), является рекордным.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
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Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
Экономика
Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов
Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).