Политика
iReactorМакрон приехал в ФРГ на конференцию по Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу ФРГ, где сегодня пройдет конференция по Ливии. Французский лидер Макрон, который сегодня примет участие в межливийской конференции, уже находится в Ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель.
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Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек
Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
Кино
Warner Bros. выпустит анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat
В настоящее время компания Warner Bros. занята созданием анимационной киноленты Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, которая расскажет историю Скорпиона.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Кино
«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»
Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина на саммите в Берлине
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Политика
Оппозиция Венесуэлы будет настаивать на усилении давления на Россию
Особенно чувствуется в этом вопросе «рука Москвы», поэтому «сторонники свободы» продолжат настаивать на усилении давления на Россию ради «решения кризиса в стране», заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
Политика
Демократы направили в Сенат обоснование по импичменту президенту США
Конституция США позволяет вынести импичмент президенту, когда он совершает «такие серьезные злоупотребления властью», поясняется в документе, направленном в Сенат.
Спорт
В Госдуме отреагировали на отказ Великобритании подчиняться WADA
Фото: Артем Коротаев / ТАСС Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказал свое мнение по поводу отказа Великобритании подчиняться требованиям WADA, передает ТАСС.
Спорт
Российские ватерполистки обыграли Хорватию на чемпионате Европы
Политика
Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США.
Политика
Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС
Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Общество
В работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой.
Армия и оружие
НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ
В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.
Гаджеты
Apple готова полностью отключить геолокацию в новых iPhone
Американская корпорация Apple в новой версии iOS 13.3.1 тестирует функцию полного отключения геолокации в новых iPhone, пишет Mashable.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Здоровье
Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты
Тревожное сообщение — в России зафиксирована первая смерть от снюса, разновидности никотиновой смеси, что рассасывается во рту.
Гаджеты