Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу ФРГ, где сегодня пройдет конференция по Ливии. Французский лидер Макрон, который сегодня примет участие в межливийской конференции, уже находится в Ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель.

Макрон приехал в ФРГ на конференцию по Ливии

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