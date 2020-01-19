Политика

iReactoriReactorМакрон приехал в ФРГ на конференцию по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу ФРГ, где сегодня пройдет конференция по Ливии. Французский лидер Макрон, который сегодня примет участие в межливийской конференции, уже находится в Ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мировые лидеры обозначили позиции для саммита по Ливии

Южный Федеральный03:05

Макрон приехал в ФРГ на конференцию по Ливии

iReactor06:57

Макрон уже прибыл в Берлин, где предстоит обсудить ливийский вопрос

Народные новости07:17

Макрон прибыл на саммит по Ливии в столицу ФРГ

ПолитРоссия07:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае может достигать 1700 человек

Британские учёные считают, что число заболевших новым «китайским» коронавирусом гораздо больше, чем сообщается в официальной статистике.
News.ru вчера в 07:01
Кино

Warner Bros. выпустит анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat

В настоящее время компания Warner Bros. занята созданием анимационной киноленты Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, которая расскажет историю Скорпиона.
Discover24 02:28
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
Авто

Volkswagen готовит новый Golf GTI

Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Autorating.ru 17 января в 08:11
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия 17:52
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Политика

Медведев оценил работу своего правительства

Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
BFM.ru 05:49
Кино

«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»

Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
Телепрограмма 07:14
Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
РБК 16:01
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Ведомости 17 января в 14:34
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина на саммите в Берлине

РИА Новости 15:30
Футбол

«Барселона» одержала победу в первом матче с новым главным тренером

Газета.Ru 17:33
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Радио Sputnik вчера в 05:26
Политика

Оппозиция Венесуэлы будет настаивать на усилении давления на Россию

Особенно чувствуется в этом вопросе «рука Москвы», поэтому «сторонники свободы» продолжат настаивать на усилении давления на Россию ради «решения кризиса в стране», заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.
Ридус 18:39
Происшествия

Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях

Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
РБК 18:06
Политика

Демократы направили в Сенат обоснование по импичменту президенту США

Конституция США позволяет вынести импичмент президенту, когда он совершает «такие серьезные злоупотребления властью», поясняется в документе, направленном в Сенат.
Мойка78 вчера в 21:31
Спорт

В Госдуме отреагировали на отказ Великобритании подчиняться WADA

Фото: Артем Коротаев / ТАСС Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказал свое мнение по поводу отказа Великобритании подчиняться требованиям WADA, передает ТАСС.
ProstoProSport 08:49
Спорт

Российские ватерполистки обыграли Хорватию на чемпионате Европы

Sport24.ru 17 января в 10:03
Политика

Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США.
Газета.Ru 17:56
Политика

Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС

Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
REGNUM 17 января в 09:24
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 15:51
Общество

В работе WhatsApp произошел мировой сбой

В работе WhatsApp произошел мировой сбой.
Lenta.ru 09:09
Армия и оружие

НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ

В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.
Новостной фронт 13:13
Гаджеты

Apple готова полностью отключить геолокацию в новых iPhone

Американская корпорация Apple в новой версии iOS 13.3.1 тестирует функцию полного отключения геолокации в новых iPhone, пишет Mashable.
BFM.ru 14:15
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Здоровье

Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты

Тревожное сообщение — в России зафиксирована первая смерть от снюса, разновидности никотиновой смеси, что рассасывается во рту.
Вести.Ru 14:44
Гаджеты

Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

Волга-Медиа вчера в 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ливия
Государство в Северной Африке на побережье Средиземного моря, самая восточная страна Магриба. При площади 1 759 541 км², 90% которой занимают пустыни, Ливия - четвёртая по площади страна Африки и шестнадцатая в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное