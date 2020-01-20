Политика
РИА НовостиМакрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает Sputnik Франция.
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Совместное фотографирование подтвердило главенство России в решении ливийского вопроса
Экономика сегодня10:08
На церемонии фотографирования в Берлине Макрон и Меркель «потеряли» Путина
Московский Комсомолец16:26
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Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
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Какие полезные продукты нельзя сочетать, выяснили эксперты
Эксперты выяснили, какие полезные продукты нельзя сочетать.
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«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
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Мясников дал пять советов для профилактики и лечения рака
Главврач Городской клинической больницы №71 Москвы Александр Мясников назвал пять важных правил для своевременной диагностики и лечения рака.
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Россияне вошли в тройку лидеров по числу покупок жилья в Турции
Граждане России в 2019 году заняли третье место в списке самых активных покупателей жилья в Турции, свидетельствуют данные Турецкого статистического института.
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У вируса герпеса ищут связь с рассеянным склерозом
Присутствие в клетках человека определённой разновидности вируса герпеса связано с повышенной вероятностью рассеянного склероза.
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Снюсы: первая смерть, подвальные цеха и украинские аппараты
Тревожное сообщение — в России зафиксирована первая смерть от снюса, разновидности никотиновой смеси, что рассасывается во рту.
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СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Футбол
Мариу не включил Роналду в свою команду мечты
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Общество
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
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Россияне смогут оставлять электронные чаевые
В 2020 году банки и платежные системы планируют масштабировать функцию оплаты электронных чаевых на всю страну.
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Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Ранее Водонаева написала в Instagram, что ради выплат детей будут заводить «отчаявшиеся из-за низкого материального положения» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
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Акцию антифашистов в Киеве забросали петардами
Сообщается, что задержанные закидали петардами участников согласованной ранее акции на площади Михайловской.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских титулов
В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Политика
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Религия
В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца
Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.