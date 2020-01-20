Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает Sputnik Франция.
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Макрон и Меркель «потеряли» Путина перед фотосессией на конференции по Ливии

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