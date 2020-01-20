Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает Sputnik Франция.

Происшествия В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.

Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Общество В США показали полет беспилотника программы «Гремлины» Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.

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Политика Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.

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Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

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