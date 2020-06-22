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REGNUMREGNUM

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.В источнике
С чего всё началось

Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО после инцидента с флотом Турции у берегов Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.
ФАНвчера в 08:49
Подробнее о событии

Турция ответила на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

РИА Новостивчера в 09:51

В Турции ответили на слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

News.ruвчера в 11:03

Турция заявила о «помутнении рассудка» Макрона

Lenta.ruвчера в 10:00

Почему Макрон снова заявил о «смерти мозга» НАТО

RT на русском18:56

Между Парижем и Анкарой начинается «шпионская война»

REGNUMвчера в 11:12

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

РБК22 июня в 16:47

Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством «смерти мозга» НАТО

ТАСС22 июня в 15:31
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Сила халявы – новые рекорды популярности Epic Games Store благодаря раздаче Grand Theft Auto 5 и других популярных игр

В рамках The Vault, начавшейся 14 мая, в Epic Games Store проходили бесплатные раздачи крупных игр, включая Grand Theft Auto 5, Borderlands: The Handsome Collection и Civilization 6. По словам генерального менеджера Epic Games Store Стива Аллисона, результаты превзошли ожидания компании, а в этом году сервис демонстрирует «исторические темпы роста».
Городской портал Новый Нижнийвчера в 13:00

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия22 июня в 06:36
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Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
Российская газета19:54
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В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ruвчера в 14:49
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Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАССвчера в 16:59
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ruвчера в 06:32
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Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ruвчера в 06:43
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