Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
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Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.В источнике
С чего всё началось
Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО после инцидента с флотом Турции у берегов Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.
ФАНвчера в 08:49
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