Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМакрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.
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Смерть мозга НАТО: Макрон привел доказательства разлада в альянсе

РЕН ТВвчера в 21:49

Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга» НАТО

RT на русскомвчера в 17:10

Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО

РИА Новостивчера в 16:26

Макрон вновь заявил о «смерти мозга НАТО»

Rusvesna.suвчера в 17:00

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Lenta.ruвчера в 15:49

Макрон: Турция ведет в Ливии опасную игру

Газета.Ruвчера в 16:00

Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством «смерти мозга» НАТО

ТАССвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

Болтон заявил, что Трамп беспокоился за российских военных в Сирии

"Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления (президента США Барака) Обамы", - пишет Болтон.
РИА Новости 01:45
9
Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
24
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан 21 июня в 08:52
329
Политика

Трамп опроверг расторжение торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем.
RT на русском вчера в 22:45
115
Экономика

РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Ведомости 01:37
2
Политика

Трамп ввел ограничения на выдачу рабочих виз

США ограничили выдачу ряда временных рабочих виз до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 20:44
10
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
887
Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
41
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
РИАЦ вчера в 12:54
50
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
16
Футбол

Гончаренко улетел в Беларусь после матча с «Зенитом»

Как сообщает источник, после разгромного поражения от "Зенита" со счетом 0:4 в рамках 23-го тура российского первенства Гончаренко улетел в Беларусь и на данный момент не планирует возвращаться.
Vprognoze.ru вчера в 09:46
6
Общество

Где в Кузбассе за сутки нашли новых пациентов с коронавирусом

На 23 июня в Кузбассе специалисты зарегистрировали 1424 граждан с коронавирусом. Из них 543 человека пошли на поправку, ещё восемь умерли.
ВашГород.ру 00:17
8
Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
421
Общество

Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
ФАН вчера в 22:59
16
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
512
Наука

Германцы могли перенять рунический алфавит у карфагенян

Дилетант вчера в 07:48
2
Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания вчера в 02:14
296
Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
875
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
5
Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Министерство иностранных дел Украины продолжит сокращать количество соглашений с Россией.
РБК вчера в 19:46
503
Общество

Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов

Forbes представил новый рейтинг лучших российских вузов. В первую двадцатку попал Казанский федеральный университет (18 место).
Реальное время 01:38
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM вчера в 10:54
29
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,3K
Общество

Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
RT на русском вчера в 11:38
158
Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

Синхай подчеркивает, что зависимость от систем долларовых расчетов делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.
REGNUM вчера в 17:11
79
Происшествия

На трассе в Башкирии столкнулись автобус, бензовоз и легковушка

По предварительным данным ГИБДД, водитель бензовоза с 14 тоннами дизельного топлива на спуске, двигаясь со стороны города Бирска в сторону села Караидель, на участке со светофорным регулированием проехал на красный свет и столкнулся со встречной Kia, а затем с автобусом.
ТАСС вчера в 12:20
3
Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
603
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
107
Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
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