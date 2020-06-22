Армия и оружие
ИзвестияМакрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.
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Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
Общество
Мэр Нижнего Тагила не смог убедить рабочих отказаться от митинга
Мэр пообещал провести переговоры, чтобы хотя бы часть заказа была передана НТЗМК. Протестный митинг отменен не будет, он намечен на 29 июня.
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 21 июня в 05:31
Политика
ДНР открыла границы с Россией: кому разрешен въезд и выезд
Согласно поправкам, выезд в Россию разрешен людям, которые имеют российское гражданство независимо от наличия постоянной или временной регистрации на территории РФ.
КП - Донецк вчера в 11:04
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России
В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском вчера в 15:07
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту
В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
Росбалт 21 июня в 21:52
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
Политика
Советник Трампа объяснил свои слова о прекращении сделки с КНР
Советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что его слова о якобы решении Трампа прекратить торговую сделку с Китаем были вырваны из контекста, после того как с опровержением данной информации выступил сам американский лидер.
РИА Новости вчера в 23:51
Авто
Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня 21 июня в 11:55
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
Происшествия
В Кемерове в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека
В результате столкновения скорая помощь опрокинулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.
REGNUM вчера в 22:54
Происшествия
Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца
Вести.Ru вчера в 14:44
Футбол
Овчинников временно сменит Ганчаренко в ЦСКА
Газета Metro вчера в 11:25
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
Экономика
Россияне могут отказаться от банковских вкладов
В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru вчера в 14:20
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложили
SM News 20 июня в 02:10
Здоровье
Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке
Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 вчера в 21:00
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 21 июня в 04:15
Шоу-бизнес
Марина Ким ждет третьего ребенка
Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru вчера в 06:00