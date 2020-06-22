Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,5K

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 30

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 69,53 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек и составил 77,82 рубля. 1

Общество Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин. 144

Единоборства Волков прокомментировал поражение от Блейдса Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе. 19

Шоу-бизнес Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад. 23

Шоу-бизнес Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично. 25

Здоровье Новосибирская область покинула «красную зону» коронавируса Выяснилось, что Новосибирская область покинула пятёрку наиболее заразных регионов Сибири.

Политика Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября. 5

Кино Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова. 2

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 274

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 127

Политика Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны. 1

Общество В Амурской области выявили 1399 носителей коронавируса Благовещенск, 23 июня 2020, 03:35 — REGNUM В Амурской области коэффициент распространения коронавируса в среднем по региону составляет 1,3. Самый высокий показатель в Ивановском районе — 6,0, в столице региона Благовещенске — 1,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве. 91

Политика Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его и не занижать рейтинг Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения страны на фоне грядущих выборов. 15

Общество Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса. 1

Футбол ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи» Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду. 4

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 968

Политика Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих. 2