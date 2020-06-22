Армия и оружие
ИзвестияМакрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.
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Культура
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон»
Культуромания 05:11
Здоровье
В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины
Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле начал работу с понедельника - в медучреждении прошло техническое открытие.
ТАСС 09:07
Политика
Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
Политика
Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года
Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru 20:19
Технологии
Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru 13:44
Авто
Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка
Wroom.ru вчера в 08:06
Происшествия
Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform 13:55
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Экономика
Россияне могут отказаться от банковских вкладов
В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru 14:20
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Политика
США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями
Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям».
РБК 21:35
Общество
Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной
Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой.
Известия 17:01
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Поджигателей заброшенных домов задержали в Чунском районе
Областная газета (г. Иркутск) 21:14
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 08:21
Игры
Nintendo не порадовали финансовые результаты своих мобильных игр
Стало известно, что Nintendo осталась разочарованной финансовыми успехами своих мобильных игр.
Vevby.ru 12:31
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Здоровье
Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке
Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 21:00
Музыка
Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Inc-news.ru 12:36
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов.
РИА Новости 17:01
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Общество
Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 11:29
Общество
У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус
Южнокорейские медики обнаружили коронавирус у 16 человек на борту грузового судна под российским флагом, которое в минувшее воскресенье зашло в порт Пусана.
РБК 14:17
Здоровье
Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 10:12
Политика
Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию
Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15