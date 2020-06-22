Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМакрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО. По словам главы государства, поведение Анкары не соответствует ее статусу члена Североатлантического альянса.
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

Франция обвинила Турцию в «опасной игре», а НАТО — в «смерти мозга»

ИА Красная Весна16:51

Макрон: Турция ведет в Ливии опасную игру

Газета.Ru16:00

Макрон вновь заявил о «смерти мозга НАТО»

Rusvesna.su17:00

Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга НАТО»

RT на русском17:10

Макрон привел доказательство «смерти мозга НАТО»

Lenta.ru15:49

Макрон рассказал об инциденте, доказывающем «смерть мозга» НАТО

РИА Новости16:26

Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством «смерти мозга» НАТО

ТАСС15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Культура

Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон»

Культуромания 05:11
Здоровье

В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины

Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле начал работу с понедельника - в медучреждении прошло техническое открытие.
ТАСС 09:07
1
Политика

Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
Lenta.ru 21:58
41
Политика

Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца 2020 года

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет на выдачу действует до 31 декабря 2020 года.
Газета.Ru 20:19
7
Шоу-бизнес

Телеведущая снялась в платье на голое тело и восхитила фанатов

Lenta.ru 20:15
Технологии

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru 13:44
Авто

Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка

Wroom.ru вчера в 08:06
23
Происшествия

Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
76
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
848
Наука

В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform 13:55
33
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 вчера в 12:41
6
Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
SakhalinMedia.ru 14:20
2
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
91
Политика

США объявили четыре китайских СМИ иностранными миссиями

Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям».
РБК 21:35
1
Общество

Скоростная помощь: доставку лекарств предложили сделать бесплатной

Инициативу поддерживают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) — послабления позволят сделать доставку лекарств бесплатной и быстрой.
Известия 17:01
1
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
818
Происшествия

Поджигателей заброшенных домов задержали в Чунском районе

Областная газета (г. Иркутск) 21:14
Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 08:21
134
Игры

Nintendo не порадовали финансовые результаты своих мобильных игр

Стало известно, что Nintendo осталась разочарованной финансовыми успехами своих мобильных игр.
Vevby.ru 12:31
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
347
Здоровье

Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке

Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 21:00
Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 12:36
274
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов.
РИА Новости 17:01
29
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
972
Политика

Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
11
Общество

Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
1
Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 11:29
504
Общество

У экипажа на российском корабле в Южной Корее обнаружили коронавирус

Южнокорейские медики обнаружили коронавирус у 16 человек на борту грузового судна под российским флагом, которое в минувшее воскресенье зашло в порт Пусана.
РБК 14:17
Здоровье

Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 10:12
2
Политика

Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию

Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
RT на русском 21:15
25
Как работают Яндекс.Новости?
Конференция по Ливии в БерлинеБольше новостей по теме
Главное